Corporaciones de seguridad resguardan manifestación de maestros de la CNTE en Nogales

Elementos de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno hicieron presencia en los diferentes puntos donde se llevaron a cabo las manifestaciones de maestros del CNTE en esta frontera de Nogales.
Fueron Agentes de la Policía Municipal quienes arribaron a la Plaza Miguel Hidalgo minutos antes de las 09:00 horas tras el arribo de los manifestantes del CNTE, desde donde se inició una marcha sobre la avenida Plutarco Elías Calles hacia el norte, la cual culminó en la plaza de las “Palomas”a pocos metros de la garita Dennis DeConcini.
Durante la marcha elementos de la Policía de Tránsito Municipal resguardaron al contingente de más de 100 personas mientras reorganizaban el tráfico vehicular en la zona previendo el cierre parcial de los carriles que conducen al vecino país.
En las inmediaciones de la garita en mención y la Puerta de México número 1, arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal de Seguridad Pública, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Municipal, quienes mantuvieron su presencia.
Directivos de seguridad pública argumentaron que su presencia estuvo enfocada a la seguridad del ciudadano en general tanto local como visitantes, así como de los mismos manifestantes y el resguardo de las instalaciones.
Cabe mencionar que como las veces anteriores al término de la manifestación se informó saldo blanco sin ninguna intervención de dichas autoridades.