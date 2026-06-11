Corporaciones de seguridad resguardan manifestación de maestros de la CNTE en Nogales

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Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo preventivo durante la marcha y protesta realizada en las inmediaciones de los cruces fronterizos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/06/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 04:58 PM.