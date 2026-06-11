INE fortalece la educación cívica infantil tras informe de diputada escolar en Nogales

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La autoridad electoral destacó la importancia de los parlamentos infantiles como herramienta para acercar a niñas y niños al ejercicio democrático y al trabajo legislativo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/06/2026 09:08 AM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 09:13 AM.