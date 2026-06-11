INE fortalece la educación cívica infantil tras informe de diputada escolar en Nogales

Después del informe de actividades de la diputada infantil Alenny Vanessa Campoy Verdugo, en la escuela primaria “Profra. Laura Patricia Valle Polanco”, del sector Lomas de Anza, el Instituto Nacional Electoral (INE) reafirmó su compromiso con la educación ciudadana de la niñez nogalense.
Andrés García Vázquez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, expuso la relevancia de estos ejercicios para el desarrollo democrático local, al explicar que la elección de legisladores infantiles representa el primer contacto formal de los menores con la toma de decisiones.
A través de este proceso, las y los alumnos eligen a sus compañeros mediante el voto directo en las aulas, para luego avanzar a las etapas de zona y distrito, con un acompañamiento puntual en cada parte del proceso.
Es una oportunidad para la niñez sonorense de conocer el trabajo legislativo del Congreso del Estado de Sonora, saber qué hacen los diputados y quiénes son, señaló García Vázquez sobre el impacto de la convocatoria.
Andrés García Vázquez anticipó que la 02 Junta Distrital Ejecutiva ya perfila los preparativos para la edición 2027 y de esta forma, el INE reiteró su entera disposición para mantener el apoyo a las escuelas y motivó a los estudiantes de la región a preservar su interés en este tipo de ejercicios representativos.
La ceremonia contó con presencia de autoridades educativas, así como la participación del diputado Omar del Valle Colosio, a quien representó la diputada infantil en el Congreso de Sonora, así como la diputada por Nogales y Santa Cruz Azalia Guevara como invitada especial.