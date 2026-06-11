Inician obras para sustituir puente de la Tecnológico en Nogales con inversión de 46 mdp

...

La obra sustituirá una estructura metálica de más de 60 años de antigüedad por un moderno puente de concreto hidráulico con cuatro carriles y sistema de captación pluvial

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/06/2026 12:04 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 12:09 PM.