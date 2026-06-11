Inician obras para sustituir puente de la Tecnológico en Nogales con inversión de 46 mdp

Más de siete mil vehículos que diariamente cruzan un puente de metal en la avenida Tecnológico contarán con una conexión completamente moderna y segura, mediante una obra de infraestructura vial y pluvial que pondrá fin al riesgo por el deterioro de esta estructura que data de los años 60.
En conferencia de prensa en el sitio, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto al secretario de Desarrollo Urbano en Nogales, Jorge Medina Esqueda, el supervisor de obra, Fidel Valdez, así como el encargado de las acciones por parte de la constructora Claudio Iván Ahumada y el jefe de tránsito Eliseo Estrada, anunciaron que los trabajos contemplan la sustitución total de la antigua estructura, dando paso a un puente que servirá como ducto y superficie de rodamiento de concreto hidráulico.
Con un monto de inversión de 46 millones de pesos aportados directamente por el Gobierno del Estado de Sonora, contempla también un sistema de captación pluvial y otras cuestiones que garantizarán la conducción de las aguas y sentarán bases para lo que serían las próximas etapas de desarrollo en esta zona de la frontera.
Por eso el día de hoy queremos anunciarle la remodelación de este puente de la tecnológico con una inversión de este proyecto junto con la captación del agua pluvial que está antes de las rejillas en el mismo proyecto como ampliación del embovedado de cerca de 46 millones de pesos que son del gobierno del Estado, mencionó el alcalde.
Aunque el tiempo estimado para la culminación total del puente y la obra completa del embovedado será de ocho meses, las autoridades indicaron que se trabajará de manera coordinada con la constructora y la supervisión para acortar los plazos sin arriesgar la calidad, por lo que el tránsito se cerrará en el puente y las avenidas cercanas.
Una de las principales ventajas de este tipo de obra es que es concreto hidráulico con una resistencia a 250 y a veces hasta 300 kilogramos, entonces el concreto tiene una vida útil hasta de 40 años y con el debido mantenimiento que se le vaya dando puede durar 50 o 60 años, indicó Medina.