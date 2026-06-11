Nogales acumula 684 personas desaparecidas; Sonora supera los 6 mil casos

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El municipio fronterizo se mantiene entre los focos rojos de la entidad, mientras colectivos ciudadanos exigen una respuesta coordinada para enfrentar la crisis de desapariciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/06/2026 09:23 AM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 09:27 AM.