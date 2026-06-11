Nogales acumula 684 personas desaparecidas; Sonora supera los 6 mil casos

El estado de Sonora registra una cifra oficial de 6 mil 111 personas desaparecidas y en medio de esta crisis de seguridad, el municipio de Nogales contabiliza 684 reportes con corte al 16 de mayo de 2026, según el reporte de Red Lupa, una organización que evalúa qué hace el Estado para localizar a personas desaparecidas.
La situación moviliza a los colectivos ciudadanos de búsqueda para exigir una respuesta integral y coordinada entre las autoridades municipales, estatales y federales, toda vez que, este reporte, emite una calificación de nivel superior de gravedad para Sonora.
Desde el panorama estatal y la incidencia en Nogales, las estadísticas revelan una problemática profunda en la entidad, donde Hermosillo lidera la concentración estatal con 1,311 casos, tras reportar un aumento de 278 personas desaparecidas en el último año. Sin embargo, Nogales se posiciona como un foco rojo de incidencia fronteriza con 684 registros; otros municipios severamente afectados en el estado son Cajeme con 767 casos, Guaymas con 462 y Caborca con 333.
La evolución de estos reportes en Sonora inició una tendencia al alza en 2012, tras una disminución importante a partir de 2021, los registros mostraron un repunte crítico hasta 2024, con un aumento del 200% en las desapariciones. El año 2025 representó un periodo de mayor concentración, con 738 personas que continúan en calidad de desaparecidas, y tan solo en los primeros meses del año en curso surgieron 249 casos nuevos.
La cantidad de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el estado aumentó un 9% en el lapso de un año, en el panorama general, el 56% de las personas desaparecidas y no localizadas se ubica en el rango de edad de entre 20 y 39 años, el 45.3% de las mujeres desaparecidas y no localizadas tiene entre 15 y 29 años y existen 277 casos que carecen de una edad de referencia en los registros.
A partir de este análisis territorial, las agrupaciones ciudadanas en Nogales y el resto del estado establecen una premisa ineludible sobre la necesidad de una coordinación operativa y transparente con el gobierno. El esfuerzo de los colectivos requiere el respaldo directo de la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especializada y las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno para localizar a las víctimas y frenar esta crisis en Sonora.