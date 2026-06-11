Nogales vive la pasión mundialista con multitudinaria fiesta para apoyar a México

La euforia y la pasión mundialista se apoderaron de la ciudad en una gran celebración comunitaria, en donde la afición local se dio cita para desatar su apoyo incondicional durante el esperado debut de la selección nacional de la justa mundial.
El gimnasio Municipal Carlos Hernández Carrera se transformó al mediodía de este 11 de junio en el epicentro de la fiebre futbolera, creando un ambiente de estadio donde los asistentes siguieron colectivamente, las jugadas del encuentro entre México y Sudáfrica.
Sumándose a esta energía de los ciudadanos, el presidente municipal Juan Gim Nogales, encabezó la convivencia, compartiendo con las familias y los jóvenes la emoción de la ceremonia inaugural y vibrando junto a la multitud con las acciones del partido.
La jornada ofreció una experiencia completa que fue mucho más allá del seguimiento del encuentro deportivo, en donde se tuvo también un bazar temático, así como diversas dinámicas interactivas, además de competencia en videojuegos de futbol y la atracción del futbolito humano para el disfrute de los presentes.
Esta fiesta, fue respaldada en sinergia de dependencias como el Instituto Nogalense de la Juventud y el IMDEN, logro unir a los asistentes en un espacio de sano esparcimiento que recreó a la perfección la magia que caracteriza a este torneo global.