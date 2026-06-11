Nogales vive la pasión mundialista con multitudinaria fiesta para apoyar a México

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Cientos de aficionados se reunieron en el Gimnasio Municipal Carlos Hernández Carrera para seguir el debut de la selección mexicana en un ambiente lleno de entusiasmo, actividades recreativas y convivencia familiar

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/06/2026 05:16 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 05:18 PM.