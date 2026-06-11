Nuevo sistema de captación pluvial reducirá inundaciones y basura en la Tecnológico

Los recurrentes problemas ocasionados por el arrastre de toneladas de desechos en la avenida Tecnológico en el tiempo de lluvias serán mitigados de manera importante con el nuevo sistema de infraestructura de captación en el inicio del embovedado, que ahora incluirá un sistema abierto de apertura al líquido.
En conferencia de prensa en el sitio, el presidente municipal Juan Gim Nogales, junto al secretario de Desarrollo Urbano en Nogales, Sonora, Jorge Medina Esqueda, el supervisor de obra, Fidel Valdez, así como el encargado de las acciones por parte de la constructora Claudio Iván Ahumada y el jefe de tránsito Eliseo Estrada, mencionaron que esta obra se ejecutará de manera simultánea al puente de la Tecnológico y forma parte de la misma inversión realizada por el Gobierno del Estado de Sonora, que contempla 46 millones de pesos en los dos puntos.
Ambos proyectos comparten un plazo de ejecución de ocho meses, dentro del cual se estima no habrá afectaciones prolongadas, además de que se realizarán supervisiones continuas para abrir la circulación de acuerdo con lo que permitan los trabajos, y junto a todo esto, se planea una redistribución de agua potable, drenaje y el reordenamiento del cableado subterráneo.
Estamos facilitando el tránsito en la ciudad y los accesos a sus casas, a sus comercios, a sus trabajos, eso se trata. Y esta obra va a venir a resolver el problema de la captación de agua con basura, porque ustedes saben que la constante o una de las constantes es la basura, entonces va a tener toda la seguridad. Es una obra que se hizo tomando en cuenta a colegios, a ingenieros, a diferentes instituciones que tienen experiencia, y se concluyó en que se hiciera aquí justamente esa obra que va a ser la captación, y va a ayudar mucho al embovedado, mencionó el alcalde.
A pesar de las notables mejoras que vendrán con el nuevo conducto tipo boca tormenta, la intervención forma parte de una solución integral que aún se gestiona, ya que esta avenida de más de 4 kilómetros presenta retos que exigen una importante inversión que esperan siga en el futuro.
Es una parte. Yo creo que es importante decir que la calle Tecnológico es un proyecto que va por etapas, yo creo que se ha confundido un poco ese tema de que es una solución total; se va trabajando por etapas, ¿por qué? Porque como ustedes saben la tecnología son más de cuatro kilómetros, entonces la economía pues es muy alta como para atacar todo, entonces se van atacando puntos más críticos y el paso siguiente es este, indicó Valdez.