Nuevo sistema de captación pluvial reducirá inundaciones y basura en la Tecnológico

...

La obra hidráulica forma parte de una inversión estatal de 46 millones de pesos y busca disminuir el arrastre de desechos que afecta al embovedado durante la temporada de lluvias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 11/06/2026 12:09 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 12:16 PM.