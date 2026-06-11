Toma CNTE garitas de Nogales para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Nogales tomaron la garita internacional para exigir al gobierno federal la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. La maestra de educación primaria, Guadalupe Bórquez, declaró que las mesas de diálogo a nivel nacional no ofrecen respuestas reales, sino tácticas dilatorias diseñadas para detener las manifestaciones.
La protesta en la frontera norte se suma a una movilización a escala estatal y nacional, de acuerdo con la docente, las autoridades federales solo propusieron la eliminación de la USICAMM, oferta que el magisterio considera insuficiente. El objetivo innegociable de la movilización es la eliminación de la reforma de 2007, ya que afecta de manera directa las pensiones de los trabajadores de la educación.
Se sumaron maestros de inglés que trabajan en las escuelas primarias en el Programa Nacional de Inglés (PRONI), de los cuales, algunos tienen estudios hasta de maestría y con más de 15 años de permanencia, pero que trabajan por contrato que firman cada semestre, lo que les limita el derecho a construir antigüedad y una pensión digna por la configuración de su trabajo de honorarios.
Nuestra vejez no será nada digna después de toda una vida de trabajo, afirmó Bórquez, al cuestionar la falta de voluntad política de las autoridades y recordar que la anulación de esta ley fue una promesa formal de campaña de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.
La CNTE ha atendido llamados en la mesa de negociación a nivel nacional, pero la verdad es que no hemos tenido respuesta a nuestra demanda central que es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007. Más bien creemos que han sido mesas dilatorias para entretenernos, para que dejemos de manifestarnos, pero la abrogación de la ley del ISSSTE es lo que los maestros estamos exigiendo desde hace años, desde que la aprobaron, agregó.
La CNTE ha atendido llamados en la mesa de negociación a nivel nacional, pero la verdad es que no hemos tenido respuesta a nuestra demanda central que es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007. Más bien creemos que han sido mesas dilatorias para entretenernos, para que dejemos de manifestarnos, pero la abrogación de la ley del ISSSTE es lo que los maestros estamos exigiendo desde hace años, desde que la aprobaron, agregó.
Expuso que el magisterio agotó todas las vías institucionales, como la entrega de oficios y propuestas formales, por lo que la protesta en las calles es la única alternativa para recibir atención. Las asambleas diarias del movimiento determinarán las próximas acciones, en función de la respuesta del gobierno federal.