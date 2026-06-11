Toma CNTE garitas de Nogales para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

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Docentes y trabajadores de la educación realizaron una protesta en los cruces internacionales al considerar insuficientes las propuestas del gobierno federal sobre pensiones y derechos laborales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/06/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 04:14 PM.