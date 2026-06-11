Unison modifica su calendario: semestre 2026-1 concluye el 30 de junio

Tras la reanudación de sus actividades académicas y administrativas, la Universidad de Sonora (Unison) dio a conocer las modificaciones oficiales a su calendario escolar, con el objetivo de garantizar un cierre ordenado del semestre 2026-1 y organizar el arranque del próximo ciclo universitario.
Milka del Carmen Acosta Enríquez, directora de Servicios Escolares de la institución, explicó que la estrategia académica contempla del 11 al 24 de junio como el periodo para la culminación de las clases pendientes en todos los programas educativos; posteriormente, los días 25 y 26 de junio se destinarán a la aplicación de las evaluaciones ordinarias.
Para los universitarios que requieran regularizar su situación académica, las evaluaciones extraordinarias y extraordinarias especiales se aplicarán el lunes 29 de junio. Con este ajuste, el actual semestre concluirá administrativamente el 30 de junio, fecha que ha sido fijada como límite para la corrección de calificaciones.
El período de inscripciones en línea para el siguiente curso no se modificó y no se modifica el período vacacional, las fechas de inscripciones en línea se han mantenido y también la publicación de turnos, lo que nos permite tener un periodo vacacional del 2 al 31 de julio, detalló Acosta Enríquez.
Una vez concluidos estos procesos administrativos, el inicio oficial de clases para el periodo escolar 2026-2 está programado para el lunes 10 de agosto de 2026.