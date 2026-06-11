Unison modifica su calendario: semestre 2026-1 concluye el 30 de junio

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La Universidad de Sonora definió nuevas fechas para clases, evaluaciones y reinscripciones tras el fin de la suspensión de actividades académicas y administrativas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/06/2026 01:56 PM.
En Nogales y editada el 11/06/2026 02:15 PM.