Abren convocatoria para el Segundo Concurso Municipal de Cuento Corto en Nogales

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IMFOCULTA lanzó la segunda edición del certamen literario, ahora dirigido a participantes mayores de 15 años, con premios de hasta 13 mil pesos y una convocatoria abierta hasta el 18 de septiembre

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/06/2026 05:26 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 05:30 PM.