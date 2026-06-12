Abren convocatoria para el Segundo Concurso Municipal de Cuento Corto en Nogales

El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) anunció de manera oficial la apertura de la convocatoria para la segunda edición del Concurso Municipal de Cuento Corto, esto en conferencia de prensa encabezada por el director de esta dependencia, Nadir Altair Del Cid, junto a los organizadores, el coordinador de planeación del instituto, Esteban Hernández y el jefe de la biblioteca, Ulises Lavenant, quienes mencionaron además esta iniciativa forma parte del Programa de Estímulos Municipales a la Cultura y las Artes (EMCA) con la principal intención de abrir espacios a las voces narrativas de la frontera.
A diferencia de la primera edición, que estuvo enfocada exclusivamente al sector juvenil, este año el concurso expandió su convocatoria para incluir creadores de los 15 años en adelantes, con temática libre, además de que compartieron que los estímulos económicos, van desde 13 mil pesos para el primer lugar, 8 mil para el segundo y 4 mil para el tercero, buscando incentivar tanto a nuevos talentos como a escritores con trayectoria.
Aumenta el número de cuartillas, 10 cuartillas como mínimo, 15 cuartillas como máximo. Sigue de cualquier manera, todavía dentro de los parámetros de lo que se considera cuento corto, la temática es libre. Entonces esperamos que haya una muy nutrida participación, esperamos que los jóvenes que el año pasado se abocaron con mucho entusiasmo a participar, participen también en esta ocasión y que se sumen los creadores, los escritores ya de mayor trayectoria para enriquecer de esa manera la competencia, para volverla más saludable y nutrida, mencionó Lavenant.
Por su parte, Esteban Hernández, coordinador de planeación del IMFOCULTA, resaltó la relevancia que posee la creación literaria en una ciudad intercultural marcada por los flujos migratorios y mencionó que la escritura en la frontera funciona como un brote de innovación lingüística y artística que fomenta la reflexión social, permitiendo que los habitantes expresen de forma escrita las identidades y realidades que convergen en la región.
Es de letra Arial 12, doble espacio, margen de 2.5, temática libre... El jurado tomaría en cuenta la creatividad, la originalidad, la estructura narrativa y la riqueza del lenguaje, pero más allá de ello los invitamos a participar, a escribir, a soltar la pluma de manera libre, indicó.