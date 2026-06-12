Alertan por fraudes relacionados con el Mundial FIFA 2026

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La Unidad Cibernética de Sonora advirtió sobre páginas falsas, boletos apócrifos, paquetes de viaje inexistentes y enlaces fraudulentos que buscan engañar a aficionados aprovechando la fiebre mundialista

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 05:30 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 05:41 PM.