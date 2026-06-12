Alertan por fraudes relacionados con el Mundial FIFA 2026

A no caer en la estafa del momento exhorta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora, a través de la Unidad Cibernética, a la ciudadanía en general.
Se informa sobre estafas relacionadas con la compra de boletos de reventa no oficial, paquetes de viaje, hospedajes y enlaces fraudulentos que prometen transmisiones gratuitas de los partidos de futbol del Mundial FIFA 2026.
La Unidad Cibernética dio a conocer que, tanto a nivel nacional como internacional, los eventos deportivos de alta demanda suelen están siendo aprovechados por ciberdelincuentes para crear páginas web falsas, anuncios engañosos y publicaciones en redes sociales que aparentan ser oficiales o confiables, con el propósito de engañar a los usuarios y obtener beneficios económicos o información personal.
Entre las modalidades de fraude más comunes se encuentran la supuesta venta de boletos a precios muy atractivos, reventas inexistentes, paquetes turísticos que ofrecen hospedaje y transporte sin respaldo real, así como enlaces que prometen acceso gratuito a las transmisiones de los encuentros.
En ese sentido, se recomienda verificar siempre la autenticidad de las páginas web antes de realizar compras o registros, evitar ingresar a enlaces compartidos a través de redes sociales, grupos de mensajería o anuncios de procedencia dudosa, y consultar únicamente fuentes oficiales para la adquisición de boletos, reservación de hospedaje, contratación de paquetes turísticos o acceso a transmisiones relacionadas con el evento deportivo.
Asimismo, exhorta a desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o promociones que parezcan demasiado buenas para ser reales, evitar realizar pagos mediante transferencias bancarias a personas desconocidas, revisar cuidadosamente la dirección electrónica de los sitios que se visitan y abstenerse de proporcionar datos personales, bancarios o códigos de verificación en plataformas cuya autenticidad no haya sido confirmada.
La SSPC Sonora invita a la ciudadanía a mantenerse informada y a reportar cualquier sitio web, mensaje o publicación sospechosa relacionada con posibles fraudes digitales. Para recibir orientación o presentar un reporte, las personas interesadas pueden comunicarse al 9-1-1 o directamente con la Unidad Cibernética al teléfono 800 77 242 37 o al correo reportes.ciber@sonora.gob.mx.