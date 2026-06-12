Colectivo mantiene búsqueda de Nancy Guthrie pese a postura de Fiscalía

Ante el comunicado oficial emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el cual descarta la presencia de la ciudadana estadounidense desaparecida Nancy Guthrie en territorio sonorense, el colectivo Buscando Corazones Nogales defendió sus operativos binacionales.
La agrupación reiteró que su labor se rige por el seguimiento de reportes anónimos, una estrategia ciudadana que ha demostrado ser la principal fortaleza para la localización de víctimas en la región fronteriza.
Ramona Ayala Ortiz, líder del colectivo, enfatizó que la efectividad de sus búsquedas radica precisamente en la confidencialidad que ofrecen a las personas que deciden romper el silencio y comparten casos específicos para recuperar a personas desaparecidas.
Expuso que ciertamente sería muy bueno que la familia de Nancy Guthrie pudiera establecer una denuncia formal en México y tener elementos genéticos para contrastar también con los casos positivos ya documentados de la zona, al precisar sobre la postura oficial de la Fiscalía de carecer de información sobre una investigación alusiva.
Ayala Ortiz enfatizó que la gran mayoría de los casos de éxito de la agrupación provienen de pormenores entregados bajo la estricta garantía del anonimato, al precisar que en las intervenciones de esa zona se han recuperado 38 cuerpos depositados en fosas clandestinas desde el pasado mes de diciembre a la fecha y justifica la insistencia en seguir en el rastreo del sector conocido como “Mariposa” hasta agotar los indicios sobre el paradero de la mujer de 84 años.
Para el colectivo, exigir que se revele el origen de la información, como sugiere el boletín de la Fiscalía al señalar que “la persona a quien se le atribuye el origen de la información no ha proporcionado su fuente”, comprometería la privacidad vital que permite a la ciudadanía denunciar los sitios de interés sin temor a represalias.
Voy a buscar como los busco a todos, todos merecen ser encontrados y darles la dignidad que merecen, yo no soy investigadora, todos los desaparecidos son importantes y vamos a seguir, reiteró.
La líder recordó que, durante las dos jornadas de búsqueda derivadas de este reporte binacional, el sábado 16 de mayo y el miércoles 10 de junio, el despliegue táctico contó con la participación de las propias fuerzas del Estado, incluso el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz, están enterados.
Así como la integración de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Policía Municipal y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora acompañaron los operativos, en actuación bajo el protocolo de colaboración institucional que habitualmente se activa para dar certeza y seguridad a las madres buscadoras cuando atienden denuncias anónimas.
Pese a la postura de la Fiscalía, el colectivo Buscando Corazones Nogales se mantiene firme en su consigna y su compromiso no está sujeto a validaciones diplomáticas, sino a la empatía por las familias afectadas. Con la convicción de que el reporte anónimo es la llave para regresar la paz a los hogares, la agrupación aseguró que continuarán las acciones de búsqueda incesante en la zona descrita.