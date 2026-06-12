Colectivo mantiene búsqueda de Nancy Guthrie pese a postura de Fiscalía

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Buscando Corazones Nogales defendió sus operativos binacionales y aseguró que continuará los rastreos en la zona de Mariposa, al sostener que los reportes anónimos han sido clave para localizar víctimas de desaparición en la frontera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/06/2026 12:21 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 12:39 PM.