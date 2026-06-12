Defiende Juan Gim plazos de obras en la Tecnológico; asegura que son proyectos de gran impacto

...

El alcalde señaló que los trabajos en el puente de la Tecnológico y el sistema pluvial responden a necesidades históricas de infraestructura y seguridad, además de que fueron posibles gracias a recursos gestionados durante los últimos dos años

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/06/2026 12:06 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 12:14 PM.