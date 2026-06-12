Defiende Juan Gim plazos de obras en la Tecnológico; asegura que son proyectos de gran impacto

Los tiempos de terminación para las obras de la calle Tecnológico, corresponden a los estimados técnicos, debido a que ambas intervenciones, son acciones de intervención a la infraestructura consideradas como mayores, por lo que el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, mencionó estos trabajos tendrán una importante magnitud hacia los ciudadanos, su seguridad y su mejora en los tiempos de espera.
Estos trabajos de gran envergadura avanzarán de forma simultánea, gracias a la liberación de recursos presupuestales gestionados durante los últimos dos años, resolviendo problemas de infraestructura, algunos de estos rezagados por décadas y otros que tendrán un impacto directo en la seguridad de los ciudadanos.
Son dos obras mayores que yo procuré que fueran al mismo tiempo. Porque tendrán razón cuando dicen, oye, ¿por qué no lo hicieron antes? Es que la administración pública, el recurso, va llegando en partidas, van llegando en partidas. Yo hubiera querido que me dieran todo el recurso al inicio de la administración, pero va llegando por partidas, se hace un presupuesto. Todo eso es la administración pública. Y esas obras corresponden a un nuevo presupuesto que se gestionó. Y gracias a la gestión que se hizo de hace dos años, podemos ver esas obras. Entiendo la inconformidad y todo lo que puedan decir, pero son obras necesarias y son obras grandes, comentó el alcalde.
Ahí tenemos dos obras grandes que van a ser de gran beneficio para Nogales gracias a que tenemos un gobernador sensible, sensible cuando yo se lo pido y cuando yo le digo. Y ahí está, porque el puente de la tecnología hubiera podido seguir ahí y nadie dice nada y debemos estar metiendo soldado y todo, pero miren, ahí va a ser la diferencia del antes y después, indicó.
El presidente municipal Juan Gim Nogales, explicó que, técnicos especializados y personal de tránsito, trabajaron desde la madrugada de este jueves, para poner en marcha este sistema de semaforización coordinada, ajustando los dispositivos de forma precisa, lo cual se tocó de la misma forma durante las acciones de la mesa de seguridad.
Te puedo decir ahorita con toda seguridad que los semáforos están sincronizados de acuerdo a como recomendó el especialista, que es Picos, creo, y se hizo eso. Pero ayer les decía que vamos a estar muy atentos para estar sincronizando de acuerdo a cómo vayan avanzando las obras. Voy a estar muy al pendiente de eso. Pero ahorita los semáforos deben de estar sincronizados ya, mencionó el alcalde.
Eso ayer antes de la apertura de las obras y ahora durante muy de mañana hicimos ese análisis y desde ahí salió ya la intención y la estrategia de sincronizar los semáforos de acuerdo a cómo se demanda el tráfico en las horas pico, indicó.