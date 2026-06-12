Impulsan programa permanente de donación de sangre en Nogales

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, realizó una ceremonia alusiva, para promover la participación altruista en la frontera, durante el evento que reunió a autoridades de salud, comunidad médica y estudiantes universitarios, se destacó la necesidad de consolidar una agenda permanente que una los esfuerzos del sector público, las instituciones educativas y la iniciativa privada.
Dentro de su discurso la directora de Salud Municipal, Viviana García, resaltó que la donación de sangre representa uno de los gestos voluntarios más nobles para apoyar a quienes atraviesan por una situación de vulnerabilidad médica, por lo que explicó que la dependencia a su cargo mantiene un trabajo constante para informar y sensibilizar a la población buscando incrementar de manera sustancial el número de donadores en la localidad.
La donación de sangre es uno de los actos más nobles que una persona puede realizar, es un gesto voluntario que hoy no sólo salva vidas, sino que también representa la empatía y el compromiso social. Nos ayuda a enfrentar una situación de salud vulnerable. Desde la Dirección de Salud Municipal trabajamos para fomentar la cultura de la prevención, participación y responsabilidad social. Estamos en convenios para informar y sensibilizar a la población que es fundamental incrementar el número de donadores, es fundamental ser humanos, mencionó García.
“Pero también a este esfuerzo se va a sumar las escuelas, las universidades, los estudiantes, por lo que mencionaba anteriormente y además vamos a sumar a la industria privada, a lo que podríamos decir a la maquila, a todas las fábricas, todas las industrias manufactureras, ya tuvimos reunión con ellos y vamos a hacer y presentar un proyecto que sirva para noviares, que seamos complemento todos en la donación de sangre, Vivi, los directores, las diferentes instituciones, los alumnos, todos ellos ya hemos estado platicando y vamos a formalizar el proyecto y poner la base que es tan importante para que esté quien esté, en la responsabilidad que corresponda, sea un programa que quede institucionalizado y que sirva, comentó el Alcalde.