Impulsan programa permanente de donación de sangre en Nogales

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El Gobierno Municipal anunció la creación de una estrategia que integrará a universidades, empresas maquiladoras e instituciones de salud para fortalecer la cultura de la donación altruista y garantizar reservas suficientes ante emergencias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/06/2026 05:16 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 05:22 PM.