Impulsan en Sonora ley de economía circular para reducir contaminación

La diputada local por el IV Distrito, con cabecera en Nogales y Santa Cruz, Azalia Guevara, promueve la armonización de una iniciativa federal sobre economía circular en el Congreso de Sonora, en iniciativa conjunta con el diputado Omar Del Valle Colosio, con el objetivo de frenar el consumismo desmedido y reducir los altos índices de contaminación en la región.
La legisladora explicó que el proyecto busca adaptar a nivel estatal la normativa aprobada por el Senado de la República en diciembre de 2025, por lo que, esta propuesta pretende establecer un marco legal para priorizar el reciclaje, la reutilización y la reparación de productos. De acuerdo con la diputada, la sociedad actual tiene una costumbre arraigada hacia la compra y el desecho rápido de artículos, situación que eleva la afectación ecológica a niveles alarmantes sin que la población note el impacto real.
Para lograr la aprobación del dictamen, Guevara destacó la necesidad de organizar parlamentos abiertos ante la intención legislativa de invitar a especialistas, grupos ambientalistas y ciudadanos comprometidos con el cuidado del entorno natural. El propósito fundamental de estos foros es asegurar un medio ambiente sano para las futuras generaciones, mientras que, respecto a los tiempos, la representante popular estimó un periodo de 180 días para concretar estas mesas de diálogo, con la expectativa de avanzar el proyecto al reanudar los trabajos en la legislatura permanente.
Como mensaje a la comunidad, Guevara solicitó el apoyo de todos los sectores para transformar el entorno urbano, al exhortar a las autoridades a instalar contenedores formales para facilitar la correcta separación de la basura y reconoció la labor fundamental de los pepenadores y las empresas recicladoras.
Azalia Guevara lamentó la proliferación de basureros clandestinos y el abandono de neumáticos en la vía pública, al calificar esta situación como triste y reiteró la urgencia de aplicar medidas conjuntas para sanear la ciudad y garantizar un mejor futuro ambiental.