Impulsan en Sonora ley de economía circular para reducir contaminación

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La diputada Azalia Guevara promueve una iniciativa para armonizar la legislación estatal con la reforma federal en materia de economía circular, con el objetivo de fomentar el reciclaje, la reutilización de productos y disminuir la generación de residuos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/06/2026 04:52 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 05:02 PM.