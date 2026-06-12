Inquilino es golpeado al intentar sacar sus pertenencias por deuda del propietario

Una persona fue agredida a golpes por sujetos que no le permitieron sacar sus pertenencias del interior de un departamento que rentaba debido a que el dueño del inmueble les debía dinero, siendo internado en el Hospital IMSS Bienestar en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 16:25 horas que elementos preventivos fueron alertados para que se trasladaran a la calle Oscar Monroy de la colonia Buenos Aires, donde reportaban a una persona lesionada.
Al acudir al sitio los agentes se entrevistaron con Mario M. de 52 años, el cual les manifestó que momentos antes al acudir al departamento que anteriormente rentaba para sacar sus pertenencias, se le acercó un sujeto para el desconocido.
Dijo que el hombre no lo dejó entrar para sacar sus cosas, argumentándole que el propietario de los departamentos le debía dinero, a lo que él le contestó que ese no era su problema y que lo arreglara directamente con el dueño.
Siendo en ese momento que se acercó una segunda persona comenzando ambos a agredirlo físicamente, para posteriormente retirarse, los agentes solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes al llegar al lugar trasladaron al lesionado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más 15 días en sanar.
Dicha autoridad informó del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.