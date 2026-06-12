Inquilino es golpeado al intentar sacar sus pertenencias por deuda del propietario

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La víctima acudió al inmueble que rentaba en la colonia Buenos Aires para retirar sus objetos personales, pero fue agredida por dos sujetos que le impidieron el acceso alegando una deuda del propietario

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 05:45 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 05:49 PM.