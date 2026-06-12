Llaman a donar sangre de forma altruista en Nogales

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, establecido cada 14 de junio por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las instituciones de salud en Nogales, Sonora hacen un llamado urgente a la comunidad para transformar la cultura de la donación, con una convocatoria de jornada especial para el lunes 15 de junio.
La realidad local refleja una tendencia que las autoridades médicas buscan revertir sobre la gran mayoría de las donaciones que se realizan por reposición o cirugías programadas, al dejar la donación puramente altruista en un nivel mínimo.
La doctora Saraí Páez, coordinadora de los Servicios Auxiliares de Diagnóstico y responsable del Banco de Sangre en el Hospital General de Zona (HGZ) número 5 del IMSS en Nogales, enfatizó que la sangre no se puede fabricar y su única fuente es la solidaridad humana, como los casos de Ricardo Rascón Castro y Danna González, que cumplieron satisfactoriamente los requisitos para someterse a la extracción de manera exitosa en favor de donar lo mejor que tienen, vida.
A diferencia de todos los medicamentos, no los podemos ir a comprar, tiene que ser un acto de altruismo y voluntario de una persona en las mejores condiciones físicas, enfatizó la especialista.
Señaló que los protocolos del hospital exigen una honestidad absoluta por parte del posible donador durante el interrogatorio médico, ya que, ocultar información sobre factores de riesgo puede poner en grave peligro al paciente que espera una transfusión e incluso al propio donante.
Además del interrogatorio, las y los aspirantes pasan por un análisis exhaustivo, la primera etapa consiste en una biometría hemática para asegurar niveles óptimos de hemoglobina, plaquetas y glóbulos blancos. Si el candidato supera este filtro, la sangre extraída es sometida a pruebas serológicas para detectar enfermedades infecciosas como VIH, Hepatitis B y C, Sífilis, Brucelosis y la enfermedad de Chagas, para garantizar así un componente 100% seguro.
Los requisitos básicos para donar consisten en presentar identificación oficial vigente, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, acudir con un ayuno mínimo de 6 horas y se recomienda haber cenado bien y sin consumo de grasas, así como gozar de buena salud en general, no haberse realizado tatuajes o perforaciones de “piercings” en el último año y es necesario retirarlos al acudir, no tener cirugías recientes en el último año y no haber sido sometido a procedimientos dentales recientes ni presentar caries profundas.
Recalcó que la donación de sangre no solo es un acto médico, sino un reflejo del tejido social y la empatía de la comunidad nogalense, precisamente como recuerda la conmemoración internacional y el propio Día Nacional del Donador Altruista el 25 de agosto, donde, donar sangre es, literalmente, donar vida.