Llaman a donar sangre de forma altruista en Nogales

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En el Día Mundial del Donante de Sangre, autoridades de salud convocaron a la población a participar en una jornada especial el próximo 15 de junio para fortalecer las reservas del Banco de Sangre y fomentar la cultura de la donación voluntaria

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/06/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 04:52 PM.