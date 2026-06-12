Madre encuentra a su hijo golpeado y bajo efectos del fentanilo

Después de más de dos días desaparecido una mujer encontró a su hijo en calles de la colonia San Miguel en Nogales, Sonora, severamente golpeado y desorientado presuntamente por el consumo excesivo de fentanilo.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 23:54 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la calle Santa Candelaria de la colonia San Miguel, donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar se entrevistaron con una mujer que dijo ser la madre de Oscar E. de 24 años, misma que les manifestó haber estado buscando a su hijo, encontrándolo en dicho lugar con golpes y desorientado, por lo que marcó al 911 para pedir ayuda.
Ante lo sucedido los oficiales solicitaron la presencia de los socorristas quienes trasladaron a la persona lesionada al Hospital IMSS Bienestar donde quedó bajo observación médica, siendo diagnosticado con múltiples lesiones de gravedad y en estado inconveniente bajo los influjos de narcóticos posiblemente fentanilo.
Hasta el momento se desconoce cómo fue que la persona resultó lesionada.