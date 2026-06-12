Madre encuentra a su hijo golpeado y bajo efectos del fentanilo

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Tras más de dos días de búsqueda, una madre localizó a su hijo de 24 años en la colonia San Miguel con lesiones de gravedad y bajo los aparentes efectos de narcóticos, por lo que fue hospitalizado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 05:02 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 05:10 PM.