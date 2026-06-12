Modernizarán multas de tránsito en Nogales con sistema digital y evidencia fotográfica

Las infracciones viales en el primer cuadro de la ciudad, darán un salto tecnológico importante, con la implementación de un sistema digital que obligará a los agentes a documentar las faltas con geolocalización y evidencia fotográfica en tiempo real.
Julia Patricia Huerta, tesorera del Ayuntamiento de Nogales, explico que este programa piloto, que arrancará inicialmente en la zona de parquímetros, busca simplificar el pago para los ciudadanos, mediante la generación de boletas impresas al instante con códigos QR, además de que garantizará mayor transparencia en caso de que un conductor decida apelar a la sanción.
Se busca con este mecanismo, como mencionamos, modernizar, pero también dar mayores certezas a los ciudadanos porque para que un agente pueda registrar una multa va a tener que tomar la geolocalización, va a tener que tomar evidencia, digamos el parquímetro, el parquímetro está vencido, se tendría que tomar evidencia de que efectivamente está vencido o de que el vehículo está mal estacionado, mencionó la Tesorera.
Los ciudadanos podrán escanear el código para pagar la multa de inmediato desde sus teléfonos o acudir a los módulos tradicionales, mientras que el registro digital servirá también como prueba ante los jueces calificadores si se solicita la cancelación de la infracción por considerarla injusta.
La intención no es multar más, por supuesto que no. La intención sí es poder modernizar y digitalizar los servicios del ayuntamiento, iniciamos además este programa piloto, lo iniciamos en el área de parquímetros, en toda el área que está conformada por los primeros cuadros de la ciudad, para irlos socializando, irlos haciendo de conocimiento, iniciamos con esta área primeramente y también, por si hay espacios de mejora en esta nueva aplicación, poder ajustarlos, manifestó.