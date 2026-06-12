Modernizarán multas de tránsito en Nogales con sistema digital y evidencia fotográfica

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El Ayuntamiento pondrá en marcha un programa piloto en la zona de parquímetros que permitirá a los agentes emitir infracciones con geolocalización, fotografías y códigos QR para facilitar su pago

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/06/2026 11:39 AM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 11:52 AM.