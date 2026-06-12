Reportan dos robos domiciliarios en distintos sectores de Nogales

...

Material de construcción, dinero en efectivo y objetos de valor fueron sustraídos de dos viviendas ubicadas en las colonias Puestas del Sol y San Carlos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/06/2026 05:55 PM.
En Nogales y editada el 12/06/2026 05:58 PM.