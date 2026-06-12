Reportan dos robos domiciliarios en distintos sectores de Nogales

Dos residentes de esta frontera reportaron a las autoridades haber sido víctima de robo al interior de sus domicilios en hechos registrados en diferentes puntos de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el informe oficial fue a las 07:01 horas que elementos preventivos acudieron en atención a un llamado de robo a un domicilio de la calle Crepúsculo en la colonia Puestas del Sol.
En el lugar el propietario de nombre José A. de 41 años, les manifestó que el día anterior a las 20:00 horas llegó al inmueble donde tiene material de construcción debido a que se encuentra remodelando, observando que hacía falta diversos materiales.
Dijo que del lugar se llevaron varillas y siete sacos de cemento con un valor aproximado a los 20 mil pesos, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.
En otro caso se reportó a las 18:37 horas el robo al interior de una casa situada en calle San Juan Norte de la colonia San Carlos.
En el lugar dicha autoridad se entrevistó con el de nombre Ernesto de 31 años, quien les manifestó que momentos antes al llegar a domicilio se percató que la protección de la ventana se encontraba dañada y al introducirse al domicilio encontró todo en un total desorden.
Señaló que al revisar notó que le hacía falta 900 dólares, un pantalón, tenis, gorras y un Apple Watch, desconociendo quien o quienes sean los responsables, por lo que le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.
En ambos casos la autoridad preventiva dio aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana para las investigaciones correspondientes.