Analizan nuevas vialidades ante llegada de más de mil viviendas al poniente de Nogales

Poco más de mil viviendas, llegarán en los próximos meses a la zona del poniente de la ciudad, cerca de la zona de Pueblitos en Nogales, Sonora, situación que obliga a las autoridades municipales a comenzar con los estudios de movilidad y buscar el establecer vías alternas para dar desfogue al crecimiento habitacional que tendrá este sector a finales de este 2026.
Sobre esto el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, mencionó el Ayuntamiento de Nogales ya estudia la posibilidad de expandir el número de calles para los cientos de vehículos que se sumarán a estas ya congestionadas rúas, sobre todo en las horas pico de salida y entrada de la industria maquiladora.
Sí, estamos viendo una vía alterna por acá donde está atrás de la gasera, atrás de la gasera, no recuerdo exactamente la colonia, ¿cómo se llama esta? Las Torres. Las Torres, cerca de las Torres, allí poner un puente, porque hay un arroyo, y que conecte directamente al Boulevard ahí, es para los que van a trabajar, los que vienen de allá, no tengan que meterse al periférico, pero con independencia de eso, eso lo tenemos planeado, cuando menos abrir la primera etapa a la terracería y hacer un puente para habilitar otro acceso adicional al que se tiene, indicó el Alcalde.
Sí, estamos viendo una vía alterna por acá donde está atrás de la gasera, atrás de la gasera, no recuerdo exactamente la colonia, ¿cómo se llama esta? Las Torres. Las Torres, cerca de las Torres, allí poner un puente, porque hay un arroyo, y que conecte directamente al Boulevard ahí, es para los que van a trabajar, los que vienen de allá, no tengan que meterse al periférico, pero con independencia de eso, eso lo tenemos planeado, cuando menos abrir la primera etapa a la terracería y hacer un puente para habilitar otro acceso adicional al que se tiene, indicó el Alcalde.
Esto, de acuerdo con el munícipe dotaría de diferentes opciones a los ciudadanos, próximos a ser colonos de estas viviendas del bienestar, las cuales, de acuerdo con los calendarios de construcción, comenzarían sus trabajos de movimiento de tierras probablemente la próxima quincena y tendrán un costo estimado de 660,000 pesos por un espacio digno para las nuevas familias.
Además, mencionó se cuenta con planes para la expansión y cierre de circuitos de vías al poniente, que no solo ayudarían a los habitantes de esos sectores, sino para la circulación en importantes zonas comerciales, institutos escolares y zonas habitacionales.
Sí, ese proyecto está junto con otro proyecto que traen ahí un desarrollador del dueño de esos terrenos, entonces está proyectado ese acceso que dices tú de la Glorieta hacia El Greco, declaró.
Sí, ese proyecto está junto con otro proyecto que traen ahí un desarrollador del dueño de esos terrenos, entonces está proyectado ese acceso que dices tú de la Glorieta hacia El Greco, declaró.