Analizan nuevas vialidades ante llegada de más de mil viviendas al poniente de Nogales

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El Ayuntamiento proyecta accesos alternos y nuevas conexiones viales para atender el crecimiento habitacional previsto en la zona de Pueblitos y reducir la carga vehicular

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/06/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 15/06/2026 04:43 PM.