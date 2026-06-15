Destina FOPIN más de 4 millones de pesos al Programa de Bacheo 2026

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El Comité Técnico del Fideicomiso aprobó por unanimidad la inversión para mejorar la movilidad, reforzar la infraestructura vial y aumentar la seguridad en las calles de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/06/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 15/06/2026 03:58 PM.