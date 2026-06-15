Destina FOPIN más de 4 millones de pesos al Programa de Bacheo 2026

Con el propósito de mejorar la movilidad urbana y fortalecer la infraestructura vial de la ciudad, el Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN) sostiene la asignación de un presupuesto superior a los 4 millones de pesos destinados íntegramente al Programa de Bacheo 2026.
Esta decisión fue aprobada por unanimidad durante la más reciente sesión del Comité Técnico del FOPIN, órgano presidido por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, con respaldo de todas las fuerzas políticas y sociedad civil que lo integran.
La iniciativa forma parte de las acciones estratégicas en favor de la comunidad impulsadas por el director del fideicomiso, Carlos Francisco Huerta Rivera, desde la premisa rectora de que los rendimientos financieros de la paramunicipal deben traducirse siempre en un impacto social directo y tangible para los nogalenses.
De acuerdo con la información oficial, esta importante inversión está proyectada para impactar el desarrollo de la ciudad a través de tres ejes principales de atención: hacia la mejor movilidad para agilizar el tránsito vehicular, reducir los tiempos de traslado y disminuir el desgaste de los automóviles; más infraestructura urbana desde el rescate y mantenimiento en óptimas condiciones de las principales arterias y vialidades de la frontera; así como la atención vial para incrementar los niveles de seguridad en las calles, tanto para conductores como para peatones.
Huerta Rivera destacó que este tipo de asignaciones presupuestales son posibles gracias a la eficiente administración de los recursos del Parque Industrial, con un mensaje central de la campaña que destaca una filosofía de trabajo clara: cuando invierten en infraestructura, la ciudad avanza.
Con la puesta en marcha de este programa de bacheo, el FOPIN reafirma su compromiso con el progreso de Nogales, al recordar a la ciudadanía que invertir en la ciudad también es invertir en su desarrollo y más cuando el Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales es parte del patrimonio de la ciudad, como ninguna otra en el país.