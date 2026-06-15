Maquiladoras rehabilitan primaria Sonora con inversión superior a 144 mil pesos

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A través del programa Proyecto Nogales, 21 empresas de la industria maquiladora realizaron mejoras en infraestructura que benefician a 381 estudiantes de la Escuela Primaria Federalizada Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/06/2026 03:34 PM.
En Nogales y editada el 15/06/2026 03:38 PM.