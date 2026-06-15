Maquiladoras rehabilitan primaria Sonora con inversión superior a 144 mil pesos

En una muestra de responsabilidad social y compromiso con la comunidad, la industria maquiladora y manufacturera de exportación, a través del programa “Proyecto Nogales”, llevó a cabo la entrega simbólica de importantes obras de rehabilitación en la Escuela Primaria Federalizada “Sonora”. El evento protocolario se realizó el viernes 12 de junio de 2026 en las instalaciones del plantel, ubicado en la colonia Las Torres de esta ciudad.
Gracias al esfuerzo conjunto de las 21 empresas que conforman el Programa Proyecto Nogales 2026 de la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) Index Nogales, se logró aplicar una inversión total de 144 mil 617.20 pesos, con mejoras en la infraestructura educativa que benefician directamente a una matrícula de 381 alumnos en total, de los cuales 257 pertenecen al turno matutino y 124 al vespertino.
Las labores realizadas por el programa incluyeron una rehabilitación integral y detallada de la escuela; por ejemplo, en los sanitarios de mujeres se instalaron siete tazas de baño y cinco lavamanos, además de realizar ajustes en las puertas de las mamparas, limpieza y pintura interna general. En los de hombres se colocaron cuatro tazas de baño y cuatro mingitorios de una sola descarga, así como cinco lavamanos; también se instaló una tapa para el hoyo de servicio, bases vidrieras para ventanas rotas, señalización, y se realizaron trabajos de pintura general.
Como parte de los trabajos en exteriores y plomería, el proyecto contempló la instalación de una base de herrería para la protección de tuberías traseras, el desazolve y rehabilitación de registros que contaban con tapas quebradas, así como la pintura externa de todo el edificio.
Este tipo de acciones de impacto directo en la ciudad resaltan el profundo interés del Consejo Directivo de Index Nogales, que preside Daniel Rivera Ontiveros, por retribuir a la comunidad y fomentar el desarrollo social.
La ejecución exitosa de estas obras de mejora es posible gracias al apoyo operativo y logístico de Genaro Vecerra Álvarez, director ejecutivo de Index Nogales, quien estuvo a cargo de las palabras de apertura durante la ceremonia, al destacar el seguimiento puntual de cada avance del proyecto por parte del coordinador del programa, Gabriel Armenta.
Como parte de la ceremonia simbólica de entrega, el director del plantel educativo, Benjamín Felipe Pérez Nebuay, en conjunto con Edgar Valadez, director de Educación Municipal, extendieron palabras de profundo agradecimiento por la transformación del espacio en beneficio de los estudiantes.
Como acto simbólico central, Luis Fuentes, miembro del comité de Programa Proyecto Nogales, hizo la entrega de una placa que plasma y conmemora el respaldo del sector maquilador a la institución, para concluir con la jornada exitosamente con una fotografía general de todos los presentes y un recorrido por las instalaciones recién remodeladas.