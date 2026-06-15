Marcha LGBT+ en Nogales reúne a cientos por igualdad y derechos

El orgullo y la exigencia de igualdad pintaron de colores la avenida Álvaro Obregón en Nogales, Sonora, donde cientos de personas se unieron en una vibrante manifestación que reafirmó la presencia y los derechos de la comunidad LGBT+ en la frontera, por lo que la música, las banderas del arcoíris y las consignas por la inclusión transformaron la principal arteria de la frontera en un escenario de celebración y visibilidad social.
El contingente avanzó con paso firme bajo el liderazgo de los organizadores Cristian Vega, Alberto Arias y Manuel Sánchez, quienes coordinaron los esfuerzos de esta movilización ciudadana; además, a lo largo del trayecto, colectivos locales, activistas y un contingente de Capasits marcharon de la mano con diversas organizaciones de apoyo, consolidando una red de solidaridad en favor del respeto a todos los seres humanos.
Supervisando el desarrollo del evento desde el edificio del Ayuntamiento, se contó con la presencia del presidente municipal Juan Gim Nogales, junto a su esposa y presidenta del DIF, Griselda Quintero, quienes observaron el paso de la marcha en donde confirmaron la apertura que existe de manera institucional para la diversidad en la región.
Durante estas intervenciones, los organizadores otorgaron un reconocimiento especial por su participación y ayuda logística a la tesorera Julia Patricia Huerta, a quien distinguieron como reina honoraria del evento, para continuar con su recorrido hacia el sur de la ciudad, con su característica alegría y la exposición de que en Nogales existe una comunidad que continúa luchando por sus derechos y que estos deben respetarse, para que en el futuro haya mayor apertura a las nuevas generaciones.
La movilización concluyó con un ambiente de fiesta y paz en la plaza del busto a Luis Donaldo Colosio, en donde tuvo lugar un concierto de la artista Renee Goust lo que dejó constancia del crecimiento del movimiento en la frontera y el compromiso de diversos sectores por mantener vigentes las agendas de inclusión.