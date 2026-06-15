Marcha LGBT+ en Nogales reúne a cientos por igualdad y derechos

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Cientos de personas recorrieron la avenida Álvaro Obregón para visibilizar la diversidad, exigir igualdad de derechos y promover la inclusión en la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/06/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 15/06/2026 04:14 PM.