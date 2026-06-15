Nogales reúne a los mejores tiradores del noroeste en torneo regional

...

Competidores de Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa participaron en el Torneo Regional Noroeste 2026, celebrado en el Club Cinegético Lobos de Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/06/2026 03:15 PM.
En Nogales y editada el 15/06/2026 03:22 PM.