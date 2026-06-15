Nogales reúne a los mejores tiradores del noroeste en torneo regional

La ciudad fronteriza de Nogales se convirtió en el epicentro del tiro deportivo al albergar el esperado Torneo Regional Noroeste 2026, organizado en conjunto por la Liga Municipal de Tiro, Caza y Pesca A.C. de Nogales y el Club Cinegético Lobos de Nogales A.C.; el evento reunió a los mejores exponentes de esta disciplina provenientes de distintos estados del país.
La competencia se llevó a cabo los días 13 y 14 de junio en las instalaciones del Club Cinegético Lobos, ubicadas al sur poniente de la ciudad, sobre el camino que conduce a Sáric, para la celebración de este encuentro de talla regional.
De acuerdo con Pablo Ramos, presidente de la Liga Municipal de Tiro y socio del Club Lobos, este evento anual es de carácter rotativo y convoca a los clubes más destacados de la región noroeste de México.
Nos reunimos todos los clubes del estado de Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, nos juntamos una vez al año en un evento regional que este año nos toca aquí en Nogales, explicó Ramos, al adelantar que las próximas sedes serán Casas Grandes, Chihuahua, y Ensenada, Baja California.
Para el domingo 14 de junio, la jornada es de calibre .22, lo que significa un ambiente con mayor afluencia familiar, donde se espera la participación de entre 120 y 130 competidores en las modalidades de rifle de precisión y rifle de mira abierta.
Desde la precisión, logística y alto rendimiento, la organización de un evento de esta magnitud requiere meses de anticipación; Luis Zepeda, parte del comité organizador del Regional Noroeste Sonora 2026, detalló que la logística, preinscripciones y armado de grupos comenzaron desde el mes de enero.
El nivel de exigencia física y mental para los tiradores es absoluto; en la modalidad de precisión, los competidores deben realizar 40 disparos a siluetas metálicas ubicadas a distancias extremas, como la gallina a 200 metros, el cerdo a 300 metros, el guajolote a 377 metros y el borrego a 500 metros.
Son tiradores de alto rendimiento que se preparan y practican durante todo el año en sus respectivos clubes para este momento, afirmó Zepeda, al destacar que el Club Lobos mantiene sus instalaciones en óptimas condiciones los 365 días del año para permitir este nivel de entrenamiento.
Además de ser una disciplina que puede llevar a sus practicantes hasta los Juegos Olímpicos, es un espacio de sana convivencia, ya que “es un pasatiempo muy a gusto, la pasamos muy bien, convivimos con buenos amigos y familias”, destacó Ramos.