OOMAPAS analiza recorridos escolares a plantas de agua en Nogales

A raíz de una petición por parte de una escuela primaria local, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillados y Saneamiento (OOMAPAS), analiza la posibilidad de realizar de manera rutinaria recorridos por las zonas operativas de la dependencia, por medio de la oficina de cultura del agua, esto con el principal objetivo de que los pequeños del hogar, comiencen a familiarizarse de cómo funciona el servicio que proporciona el vital líquido en sus hogares.
Leonardo Sandoval Mendoza, director de la dependencia, mencionó durante la conferencia de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, mencionó que durante la semana pasada un grupo de estudiantes, visitó la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de los Alisos, para ver cuál es el funcionamiento y la importancia del proceso que se lleva a cabo en esta instalación.
Fue una acción muy bonita que creo que la vamos a seguir impartiendo, vamos a seguir con esa dinámica porque sí, la verdad, nos dejó muy satisfechos por el resultado. Se interesan mucho los niños por lo que son las cuestiones ambientales y pues creo que es una buena manera de educar sobre el cuidado del agua. Exactamente, y lo que implica cómo entra el agua residual, cómo se trata y cómo con el agua que ya está limpia la estamos depositando en los mantos y estamos haciendo riego en nuestras instalaciones para los acates y algunos árboles, mencionó Sandoval.
Fue una iniciativa de ellos, pues nosotros accedimos, mandamos bastante personal para seguridad y hubo una muy buena respuesta y trabajo en equipo en lo que es el equipo de las plantas tratadoras que tenemos con la encargada y el equipo de cultura del agua. Entonces hubo muy buen clic de los compañeros en ese sentido y nos salió y salió muy bonito, como les digo, lo vamos a seguir practicando. Vamos a seguir invitando escuelas preparatorias y primarias y también lo que son universidades, comentó.