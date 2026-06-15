OOMAPAS analiza recorridos escolares a plantas de agua en Nogales

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Tras una visita de estudiantes a la Planta Tratadora de Los Alisos, el organismo analiza abrir de forma permanente sus instalaciones para promover la educación ambiental

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/06/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 15/06/2026 04:33 PM.