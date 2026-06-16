Adolescente atropella a niño de un año tras mover vehículo en la colonia La Mesa

Un adolescente que manipuló el carro de su papá atropelló a un menor de un año que resultó con lesiones leves, siendo internada en el Hospital Centro Médico tras hechos ocurridos en la colonia La Mesa en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 19:57 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia señalada, donde reportaban un accidente de tránsito por atropellamiento.
Fue cuando los agentes se dirigían al lugar que fueron alertados sobre que el vehículo que participó en el atropellamiento se dirigía al Hospital Centro Médico con el infante lesionado.
Por lo que al llegar al sitio se entrevistaron con el conductor de un sedán Nissan Altima año 2015 de color gris, de nombre Vicente de 44 años, quien manifestó que momentos antes se encontraba bañándose y que su hijo adolescente de 14 años tomó el carro para estacionarlo correctamente.
Fue en ese momento que le marcaron para avisarle que su hijo había atropellado a un infante, por lo que salió del domicilio, tomó el vehículo y en compañía de los padres del niño se trasladaron al hospital.
Por su parte, el padre del infante de 1 año 8 meses manifestó encontrarse en un convivio en la calle Valle Nuevo de La Mesa, donde se encontraba su hijo jugando en la banqueta, cuando intempestivamente se bajó a la calle, siendo golpeado por el vehículo sedán, el cual era conducido por el adolescente, trasladándolo de inmediato a valoración médica.
Se informó que el menor fue valorado por un médico de guardia, quien dictaminó que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento de la representación social correspondiente.