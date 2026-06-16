Adolescente atropella a niño de un año tras mover vehículo en la colonia La Mesa

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El menor lesionado fue trasladado a un hospital para valoración médica, donde se determinó que las heridas no ponen en riesgo su vida y tardan menos de 15 días en sanar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 10:40 AM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 10:51 AM.