Alcalde Gim Nogales se reunirá con clubes de autos y motos por contaminación auditiva

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales se reunirá con miembros de clubes locales de automovilistas y motociclistas para escuchar sus propuestas y pedirles que no afecten a la sociedad con la contaminación auditiva.
Dijo que desde la última reunión, los representantes de estos grupos le han solicitado una nueva reunión para expresar sus necesidades y algunas propuestas, por lo que pronto se reunirá con ellos.
La mayoría de ellos me han abordado, yo les decía que se acerquen conmigo para que dentro del marco de lo que se pueda dar permiso, porque es una manera para ellos de divertirse, pero sí debemos de evitar y seguir previniendo lo que es la contaminación auditiva. Quedé de platicar con ellos porque no hay un lugar donde asignarles para que vayan, no hay una pista de carros que esté autorizada y que cumpla con la normatividad, expuso.
Les voy a proponer algo que sea empático también con la ciudadanía y más que en los centros de salud o clínicas que ahí no interfieran, ese es el tema: ellos quieren y piden, a ver si buscamos una manera de hacerlo sin llegar a la contaminación auditiva y mucho menos accidentes, expresó.
Implementamos los operativos y se ha disminuido, se han quitado carros, se han multado, etc. Ellos mencionaban el mismo sábado que quieren y me proponen algo, y los voy a escuchar para ver qué podemos hacer cuidando el orden público, finalizó.