Alcalde Gim Nogales se reunirá con clubes de autos y motos por contaminación auditiva

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Juan Francisco Gim Nogales anunció una próxima reunión con representantes de clubes de carros y motocicletas para escuchar propuestas y promover actividades que no afecten el orden público ni a la ciudadanía

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/06/2026 01:52 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 01:58 PM.