Autoridades confirman identidad de dos víctimas de fosas en Nogales; van 38 en 2026

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Colectivos de búsqueda confirmaron la identidad de dos hombres reportados como desaparecidos, cuyos restos fueron recuperados en una zona donde este año se han localizado decenas de cuerpos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/06/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 04:46 PM.