Autoridades confirman identidad de dos víctimas de fosas en Nogales; van 38 en 2026

Autoridades confirman identidad de dos personas de quienes sus cuerpos fueron desenterrados de fosas clandestinas en un predio despoblado al noreste de esta frontera de Nogales, Sonora, por grupos de búsqueda de personas desaparecidas.
De acuerdo con información basada en estadísticas de los colectivos de la zona conocida como “Mariposa”, se han localizado y desenterrado al menos 38 cuerpos en lo que ve del año 2026 algunos de los cuales ya cuentan con una identificación oficial.
El colectivo Buscando Corazones Nogales, compartió en sus redes el hallazgo y en su momento la confirmación de la identidad de José Guadalupe Topete Arenas, reportado desaparecido el pasado 8 de noviembre del 2025.
Al igual que Jesús Cárdenas Samaniego, quien sus familiares lo reportaron a los grupos de búsqueda el pasado 8 de marzo del 2025.
Sobre las búsquedas en la zona “Mariposas” se tiene documentado que han sido localizados en el lugar más de 38 cuerpos.
Por lo que los grupos de búsqueda invitan a la comunidad que cuenten con familiares directos desaparecidos acudan a las instalaciones de la FGJE de Sonora a realizarse la prueba de ADN para que exista el registro y pueda ser cotejado con los nuevos hallazgos y para las futuras identificaciones.
Por su parte la fundadora y líder del grupo Buscando Corazones de Nogales, Sonora, Ramona Ayala, agradeció el acompañamiento, protección y ayuda en campo de las autoridades policiales municipales, estatales y federales.
Asimismo, a la Comisión Estatal de Ayuda a Víctimas quienes apoyan a los familiares de los identificados con los gastos funerarios entre otros que se general al darle cristiana sepultura a su ser querido encontrado e identificado.