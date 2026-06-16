Colectivo desmiente localización de Nancy Guthrie y mantiene búsqueda activa en Nogales

Ante la desinformación generada en los últimos días, el colectivo de búsqueda ciudadana Buscando Corazones Nogales, encabezado por Ramona Ayala Ortiz, emitió un comunicado oficial para aclarar que la señora Nancy Guthrie, reportada como desaparecida en Tucson, Arizona, no ha sido localizada.
La agrupación reiteró que las labores de rastreo continúan activas en el norponiente de la ciudad, donde fuertes indicios señalan que pudo haber sido sepultada de forma clandestina; el caso de la señora Nancy ha movilizado a las brigadas de búsqueda hacia la zona conocida como el sector Mariposas.
De acuerdo con los antecedentes públicos del caso y los reportes recibidos por la organización, el equipo ha desplegado hasta el momento dos intensas jornadas de prospección en el área: la primera de ellas llevada a cabo el pasado sábado 16 de mayo, seguida de una segunda exploración el miércoles 10 de junio; ambas movilizaciones obedecen a pistas concretas sobre una posible fosa en dicho perímetro.
A través de un documento dirigido a la opinión pública y medios de comunicación, el colectivo fue enfático al desmentir los rumores sobre el caso, al precisar que “en ningún momento este colectivo ha manifestado o confirmado que la Sra. Nancy haya sido localizada. Pedimos a la comunidad evitar la difusión de información no confirmada para no entorpecer el proceso ni generar falsas expectativas”, señala el escrito.
Este llamado cobra carácter de urgente debido a los resultados que han arrojado las inspecciones en la zona, dado que, durante los trabajos de campo en el sector Mariposas se ha logrado el hallazgo de restos humanos, los cuales ya fueron procesados y se encuentran bajo estricto peritaje y análisis forense por parte de las autoridades competentes; sin la comparativa genética de la familia, la pronta y certera identificación de estos indicios resulta imposible.
La agrupación civil que lidera Ayala Ortiz agradeció el invaluable respaldo de la ciudadanía nogalense para la difusión de sus fichas y acciones de campo; asimismo, exhortaron a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de la organización para evitar entorpecer el doloroso proceso de búsqueda y su consigna permanente de “Los buscamos a todos”.