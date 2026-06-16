Colectivo desmiente localización de Nancy Guthrie y mantiene búsqueda activa en Nogales

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Buscando Corazones Nogales aclaró que la mujer reportada como desaparecida en Tucson no ha sido encontrada y pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información no confirmada

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/06/2026 01:26 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 01:43 PM.