Comerciantes de la Calle Elías reportan repunte economico por festejos

Comerciantes del primer cuadro histórico de Nogales, Sonora, conocido popularmente como Calle Elías, han visto con buenos ojos y sentido una mejoría en su economía a raíz de los festejos y celebraciones que se han realizado en este recinto, el cual por sus dimensiones y acomodo ha permitido que se tengan reuniones masivas, sin la necesidad del cierre de calles principales o entorpecer el tráfico natural de los negocios.
Lo anterior lo declaró el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, sobre los comentarios que se han recibido de los locatarios sobre la calle Ruiz Cortines y Elías, en un sitio que anteriormente permanecía olvidado, a pesar de tener antecedentes claros de formar parte de las verbenas populares de la ciudad y que en los últimos meses ha sufrido una revitalización.
La comunicación que hemos mantenido con los diferentes comerciantes que convergen en la misma zona ha sido favorable, pues les ha atraído una movilidad que no tenían en algunos fines de semana como el pasado fin de semana. Y en las acciones que hemos llevado a cabo cuando se cierra en la circulación de la avenida, sucede durante los fines de semana, son agencias aduanales que no les afecta el hecho de que esté cerrado y hemos llegado a acuerdos cuando obstruimos alguna puerta, bueno pues abrimos el espacio para que haya la actividad económica que ellos llevan a cabo de manera habitual, comentó Sedano.
Les damos condiciones también a los restauranteros que se encuentran en el lugar, pues nos solicitan en ocasiones que su espacio no sea obstruido y hemos logrado y hemos negociado con todos ellos para que se cumpla con esa responsabilidad de que los establecimientos no se vean afectados, pero sí favorecidos con la derrama económica que esto genera, mencionó.