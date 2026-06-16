Comerciantes de la Calle Elías reportan repunte economico por festejos

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Comerciantes del sector reportan una mayor afluencia de visitantes y mejores ventas gracias a los festejos y actividades masivas que se han realizado recientemente en este espacio revitalizado

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 16/06/2026 12:49 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 01:01 PM.