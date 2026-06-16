Conductor ebrio vuelca y cae sobre una vivienda en la colonia Colosio

Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un choque-volcamiento en calles de la colonia Colosio, donde se salió del camino, volcó y cayó sobre una vivienda a 8 metros de profundidad, resultando sin lesiones.
Este hecho fue documentado alrededor de las 18:51 horas, cuando elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Cahitas del sector señalado, donde reportaban un volcamiento y choque contra una vivienda.
En el lugar, los oficiales de vialidad observaron un vehículo tipo vagoneta de la marca Cadillac Escalade modelo 2008 de color gris, el cual chocó contra la banqueta para posteriormente impactar un cerco perimetral y caer un aproximado de 8 metros sobre una vivienda de madera utilizada como bodega.
Se informó que tras el accidente se dañaron tuberías, un tinaco, un cerco perimetral, el cableado de Megacable, una mufa y otros elementos, entrevistándose los agentes con vecinos del lugar, quienes manifestaron escuchar un fuerte ruido y al salir vieron el vehículo que había caído en el cuarto de madera, señalando al conductor que descendió de la vagoneta. Siendo este el de nombre Jesús “N” de 21 años, el cual despedía un fuerte aliento alcohólico, por lo que al ser certificado arrojó un segundo grado de ebriedad, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, donde quedó a disposición de un Ministerio Público.