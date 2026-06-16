Conductor ebrio vuelca y cae sobre una vivienda en la colonia Colosio

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El vehículo se precipitó aproximadamente ocho metros tras impactar una banqueta y un cerco perimetral; pese a la magnitud del accidente, el conductor resultó ileso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 11:16 AM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 11:24 AM.