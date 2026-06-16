Dañan dos vehículos en la colonia Las Bellotas de Nogales; hay dos denuncias

Dos residentes de la colonia Las Bellotas en Nogales, Sonora, reportaron a las autoridades que fueron víctimas de daños en vehículos que tenían estacionados fuera de sus casas.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 11:11 horas que se informó a elementos preventivos sobre el reporte de daños en un vehículo propiedad de Karla, de 47 años, en el bulevar Las Bellotas.
La mujer manifestó que al salir de su domicilio se dio cuenta de que su vehículo tipo vagoneta de la marca Hyundai modelo 2024 presentaba daños en el limpiaparabrisas del lado derecho, desconociendo quién o quiénes pudieran ser los responsables, por lo que reportó el hecho al 911.
En otro caso, a las 09:32 horas agentes municipales se trasladaron a la calle Enebros de la misma colonia, donde reportaban daños en un vehículo GMC Terrain modelo 2015.
En el lugar, el afectado de nombre David de 43 años manifestó a las autoridades que al salir de su domicilio a las 07:00 horas se dio cuenta de que su vehículo tenía los cristales quebrados, sospechando de una persona que le ha robado láminas de su domicilio y quien lo ha amenazado anteriormente.
En ambos casos los agentes les leyeron sus derechos como víctima a los afectados.