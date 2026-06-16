Dañan dos vehículos en la colonia Las Bellotas de Nogales; hay dos denuncias

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Los propietarios de una vagoneta Hyundai y una camioneta GMC denunciaron afectaciones a sus unidades, por lo que autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 10:59 AM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 11:10 AM.