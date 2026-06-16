Egresan 160 estudiantes de Cecytes Nogales 2 y fortalecen vínculo con la industria maquiladora

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La generación 2023-2026 concluyó su formación técnica en distintas especialidades, mientras que un nuevo convenio con Index Nogales ampliará las oportunidades de capacitación y vinculación laboral para los alumnos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/06/2026 02:06 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 02:18 PM.