Egresan 160 estudiantes de Cecytes Nogales 2 y fortalecen vínculo con la industria maquiladora

Con la entrega de títulos a una nueva generación de profesionales técnicos y la consolidación de un convenio estratégico con la industria maquiladora, el plantel Cecytes Nogales 2 reafirma su papel en el desarrollo educativo y económico de la frontera.
José María Beltrán Galaviz, director de la institución, informó que la generación 2023-2026 culminó sus estudios con un total de 160 egresados, al precisar que, de este grupo, 156 jóvenes obtuvieron de manera formal su título y cédula profesional en las especialidades de Producción Industrial y Ventas.
El académico destacó de manera especial el caso de seis alumnos formados bajo el modelo de educación dual; con este esquema se permite la capacitación directa y práctica en diversas empresas de la región para garantizar una transición exitosa al mercado laboral.
Las ceremonias de entrega de constancias tuvieron como escenarios el auditorio municipal y el de Imfoculta, donde agradeció la confianza depositada por las familias y reiteró la visión del plantel de ofrecer una educación integral. Esta oferta académica incorpora de manera constante actividades culturales, deportivas y cívicas, con el propósito de preparar a los jóvenes tanto para el ejercicio profesional como para la educación superior.
Este acuerdo interinstitucional fortalece los lazos con el sector productivo y amplía el horizonte para los estudiantes de las carreras de Producción Industrial, Ventas, Contabilidad y Mecatrónica. El pacto facilita el acceso a visitas guiadas en las plantas de manufactura y busca la incorporación de más empresas al modelo de educación dual.
El director extendió una invitación a la ciudadanía para visitar las instalaciones del plantel, ubicadas en la colonia Colosio, junto al sector de Bellotas, con acceso pavimentado a través del bulevar Hidalgo; asimismo, expresó su gratitud hacia los medios de comunicación y las autoridades de los tres niveles de gobierno por el soporte continuo a la educación de la juventud nogalense.