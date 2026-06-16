Hallan sin vida a dos adultos mayores en hechos distintos ocurridos en Nogales

Dos hombres adultos mayores que padecían de cáncer de próstata fueron encontrados sin vida por sus familiares en dos hechos distintos registrados en colonias de esta frontera.
De acuerdo con los reportes de seguridad pública uno de los casos fue atendido por agentes municipales a las 11:10 horas al acudir a la calle Cerrada del Cerro del fraccionamiento Las Bellotas donde habían reportado el deceso de un adulto.
En el domicilio los policías se entrevistaron con una joven que dijo ser la sobrina de quien en vida llevara el nombre de Lázaro quien contaba con 75 años de edad, la mujer les dijo que, al llegar a casa de su tío, se dieron cuenta que ya estaba paramédicos de Cruz Roja quienes le informaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
Ella detalló a los agentes que su familiar padecía de cáncer de próstata padecimiento que lo llevo a la muerte.
En otro caso a las 13:00 horas elementos municipales se trasladaron a un domicilio de la calle Loma Cali del fraccionamiento Lomas de Anza, donde reportaban también el deceso de un adulto mayor.
En ese lugar se entrevistaron con quien dijo ser el hijo de quien en vida llevara el nombre de Miguel A. de 80 años de edad, quien les manifestó que minutos antes fue su esposa le avisó que su papá no respondía a los estímulos.
Por lo que llamaron al 911 para pedir la ayuda de paramédicos de Cruz Roja al revisarlo quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales, haciendo mención que padecía Parkinson y tenía problemas con cáncer de próstata.
Cabe mencionar que se desconoce si los hombres contaban con tratamientos médicos y si tenían las atenciones necesarias.