Hallan sin vida a dos adultos mayores en hechos distintos ocurridos en Nogales

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Las autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento de dos hombres de 75 y 80 años de edad en las colonias Las Bellotas y Lomas de Anza; ambos presentaban antecedentes de enfermedades crónicas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/06/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 04:52 PM.