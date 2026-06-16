INE presenta nueva credencial para votar con elementos de accesibilidad e inclusión

La Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nogales, Sonora anunció la implementación de un nuevo formato de la credencial para votar, el cual destaca por integrar elementos de accesibilidad para personas con debilidad visual, además de opciones de identidad de género y origen étnico.
Ramón Alberto Juárez Carrillo, encargado de despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores, explicó que el nuevo plástico cuenta con una muesca o hendidura física en el borde, diseñada específicamente para que las personas con discapacidad visual puedan identificar su identificación oficial entre otras tarjetas; este diseño fue seleccionado tras una consulta a nivel nacional con grupos vulnerables.
Además, el sistema de información del Registro Federal de Electores ha sido modificado para permitir que las y los ciudadanos que se identifican con un género no binario puedan solicitar que las letras “NB” aparezcan en su credencial. Asimismo, quienes pertenezcan a una etnia podrán visibilizar este dato y, en caso de preferir mantener esta información privada, los datos quedarán ocultos dentro del código QR del documento.
Respecto a los trámites, Juárez Carrillo informó que, por disposición de la Comisión Nacional de Vigilancia, existe un nuevo requisito estricto para los ciudadanos que tramitan su credencial por primera vez o que fueron dados de baja del padrón. Además del acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía, ahora es obligatorio presentar la CURP validada; este paso permitirá que el Registro Nacional de Población (RENAPO) autorice la impresión de la clave en la credencial.
El funcionario solicitó la comprensión de la ciudadanía, ya que, debido a los ajustes en los talleres de producción para este nuevo modelo, la entrega de las credenciales presenta un retraso de aproximadamente 20 a 21 días.
Aclaró que quienes posean credenciales vigentes, con 10 años de validez desde su emisión, no necesitan renovarlas obligatoriamente por el nuevo modelo, pero exhortó a quienes tienen plásticos con vigencia al 2025 a realizar su actualización.