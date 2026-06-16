INE presenta nueva credencial para votar con elementos de accesibilidad e inclusión

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El nuevo formato incorpora una muesca para personas con discapacidad visual, opciones para identidad de género no binaria y mecanismos para visibilizar el origen étnico de los ciudadanos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/06/2026 01:19 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 01:26 PM.