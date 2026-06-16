Inicia proyecto de remodelación del Centro de Atención y Bienestar Animal de Nogales

Un espacio más digno, funcional y seguro para el cuidado de los animales bajo resguardo comenzará a concretarse con la primera etapa de remodelación del Centro de Atención y Bienestar Animal (CABA), proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Nogales.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Jorge Medina Esqueda; la directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz; la coordinadora del CABA, Cindy Torres Rivera; la tesorera municipal, Julia Patricia Huerta Rivera; el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Wenceslao Parra Moroyoqui; y la directora de Proyectos Especiales, Fernanda Moreno Flores, para revisar los alcances técnicos y operativos de esta primera etapa.
Durante la reunión se realizó la presentación del proyecto, en la que también participó, vía Zoom, Aixa Samantha Piña Guzmán, directora general de Protección y Bienestar Animal, con el propósito de conocer los detalles de la obra, el equipamiento contemplado y las acciones orientadas a mejorar la atención de los animales bajo resguardo.
Durante el encuentro se informó que la obra contempla la rehabilitación de áreas destinadas al resguardo, observación médica y atención diaria de los animales, con espacios aislados, seguros y adecuados para un manejo profesional, lo que permitirá fortalecer tanto la salud como la integridad de las mascotas atendidas en el centro.
Estamos avanzando por el bienestar animal con acciones responsables, planeadas y con visión de largo plazo. Sabemos que este es un tema sensible para nuestra comunidad, por eso estamos dando pasos firmes para mejorar la infraestructura, el equipamiento y la atención que se brinda en el CABA, expresó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Como parte del proyecto, también se implementará un sistema de protección ambiental mediante una planta biológica y un biodigestor, con el propósito de reducir olores, controlar plagas y contribuir al cuidado de los mantos acuíferos.
El alcalde destacó que esta modernización será posible gracias a la inversión en infraestructura realizada por la Tesorería Municipal y al respaldo del Gobierno del Estado, que aportará equipamiento especializado para fortalecer la operación del centro.
Entre el nuevo equipamiento se contempla material quirúrgico, jaulas, colchonetas, tazones de acero inoxidable, pulsioxímetros, kits de oxígeno, tina de baño especializada, estetoscopios, estantería para medicamentos, mobiliario, herramientas de trabajo y equipo de cómputo.
Queremos transformar una infraestructura antigua en un espacio más eficiente, humanitario y ordenado, que responda mejor a las necesidades de los animales, del personal que los atiende y de la ciudadanía que busca un servicio responsable, señaló el presidente municipal.
Esta primera etapa representa un avance importante para fortalecer las condiciones del CABA, ampliar su capacidad de atención y acompañar el trabajo que diariamente realiza el personal del centro, incorporando infraestructura, equipamiento y herramientas tecnológicas que permitan seguir brindando un servicio más eficiente, seguro y sensible a las necesidades de la comunidad.