Inicia proyecto de remodelación del Centro de Atención y Bienestar Animal de Nogales

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La primera etapa contempla mejoras en infraestructura, equipamiento médico y sistemas sanitarios para ofrecer espacios más seguros y adecuados para el cuidado de los animales bajo resguardo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 02:00 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 02:06 PM.