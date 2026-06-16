Invierte OOMAPAS Nogales 9.5 millones de pesos en nuevas unidades operativas

Con una inversión de 9.5 millones de pesos en recursos propios, OOMAPAS Nogales continúa avanzando en el fortalecimiento de su capacidad operativa, con el propósito de brindar servicios de mayor calidad a la ciudadanía y mejores condiciones de trabajo al personal del organismo.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, encabezó la entrega oficial de 10 nuevas unidades vehiculares que serán destinadas a distintas áreas técnicas, operativas y comerciales, para mejorar la atención de reportes, agilizar traslados y reforzar las labores diarias en beneficio de las familias nogalenses.
El nuevo equipamiento está integrado por siete camionetas Nissan Pick Up 4x4, una camioneta Nissan Urvan para el traslado de personal, así como dos unidades de carga Ford F-350 y Ford F-550, que próximamente serán equipadas con herramientas especializadas para la atención de trabajos en campo.
Una de estas unidades contará con un compresor de aire con rompedor, equipo que permitirá realizar trabajos de ruptura de concreto y apoyo en sondeos de redes hidráulicas; mientras que la otra será equipada con un equipo hidrojet, utilizado para labores de limpieza, desazolve y mantenimiento en la red de drenaje.
Durante la entrega, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó que esta inversión representa un paso importante para dignificar el trabajo del personal de OOMAPAS y fortalecer la atención que diariamente se brinda a la ciudadanía.
Estamos fortaleciendo las herramientas de trabajo de nuestro personal, porque sabemos que contar con equipo adecuado permite responder con mayor rapidez, optimizar las labores operativas y ofrecer mejores resultados a las familias nogalenses, expresó.
El director general de OOMAPAS reconoció el respaldo del gobierno de la ciudad para continuar impulsando acciones que fortalezcan al organismo operador, al señalar que invertir en equipo, unidades y herramientas adecuadas también significa respaldar el esfuerzo diario de quienes trabajan en campo, en oficinas y en la atención directa a los usuarios.