Invierte OOMAPAS Nogales 9.5 millones de pesos en nuevas unidades operativas

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El organismo incorporó 10 vehículos para fortalecer la atención de reportes, mejorar los tiempos de respuesta y optimizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 02:21 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 02:25 PM.