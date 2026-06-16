Llama INE Nogales a renovar 2 mil 478 credenciales de elector vencidas

El Registro Federal de Electores reporta 2 mil 478 plásticos vencidos correspondientes a credenciales de elector y llaman principalmente a la ciudadanía de Lomas de Anza, Benito Juárez y Los Virreyes en Nogales, Sonora, a regularizar su situación.
El Registro Federal de Electores (RFE) en esta frontera emitió un exhorto urgente a la ciudadanía que cuenta con su credencial para votar vencida para que acuda a la brevedad a los módulos de atención y realice su trámite de actualización, tras revelar un rezago acumulado que ya perdieron vigencia en el municipio.
Ramón Alberto Juárez Carrillo, encargado de despacho de la vocalía del Registro Federal de Electores en Nogales, detalló que, según el más reciente corte estadístico con fecha del 30 de mayo de 2026, la demarcación cuenta con un padrón electoral de 225 mil 301 ciudadanos inscritos, mientras que la lista nominal se sitúa en 222 mil 823 personas habilitadas para ejercer el voto.
Expuso que, aunque el total de credenciales vencidas representa poco más del uno por ciento de nuestro padrón general en Nogales, el análisis geográfico del comportamiento electoral revela una fuerte concentración del rezago en sectores habitacionales muy específicos. Por lo que, es fundamental que la ciudadanía de estos sectores acuda a regularizarse, ya que no solo se trata de la posibilidad de sufragar, sino de contar con su principal instrumento de identidad oficial.
Especifican la sección 1409 con 133 credenciales vencidas, al precisar que es el punto de mayor desactualización en la ciudad y abarca un polígono habitacional de alta densidad que incluye a las colonias Benito Juárez, Colinas del Sol, Rosarito 2, Bellavista, Pueblo Nuevo, Romanza, Sector las Tinajas, Fuente de Piedra, Fraccionamiento Los Altos y Las Acacias.
La sección 1410 registra 96 credenciales vencidas e impacta directamente a los fraccionamientos y desarrollos de Lomas de Anza, Sabinos Residencial y Misión de Anza; mientras que, la Sección 221 presenta 83 credenciales vencidas y comprende el sector nororiente que abarca las colonias Los Virreyes y Solidaridad.
En este bloque sobresale la sección 222 con 58 casos, que abarca las colonias El Rastro, Torralba, San Sebastián, Bosque de Nogales y Luis Donaldo Colosio, y la sección 163 con 57 casos, Lázaro Cárdenas, Buenos Aires, Héroes, Benito Juárez y Serena Residencial. Asimismo, las secciones 205 y 206 registran 45 casos cada una, que integran sectores de Veracruz, Rosarito, Bellavista y Lomas del Sol, mientras que en el fraccionamiento La Mesa y desarrollos aledaños, las secciones 1438 y 1439 reportan 44 y 43 trámites pendientes, respectivamente.
Por otra parte, los indicadores más óptimos de actualización se detectaron en sectores como la sección 201, que corresponde a colonias Altamira y Del Valle, con solo 25 documentos vencidos, la sección 1441, de La Mesa y Los Arroyos, con 26, y la sección 215, de Los Encinos, San Antonio, El Pozo y El Rodeo, que también registra 26 casos.