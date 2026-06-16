Llama INE Nogales a renovar 2 mil 478 credenciales de elector vencidas

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El Registro Federal de Electores alertó sobre el rezago en la actualización de identificaciones oficiales y exhortó a los ciudadanos a realizar el trámite para mantener vigentes sus derechos y documentos de identidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/06/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 04:13 PM.