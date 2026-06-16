Logran exitosa jornada de donación altruista de sangre en el IMSS Nogales

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Un total de 17 personas participaron como donadores altruistas durante la campaña conmemorativa del Día Mundial del Donante de Sangre, fortaleciendo las reservas del Banco de Sangre del Hospital General de Zona No. 5

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/06/2026 03:43 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 03:52 PM.