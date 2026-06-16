Logran exitosa jornada de donación altruista de sangre en el IMSS Nogales

En una respuesta que fortalece el tejido social y la cultura de la solidaridad en esta frontera, un total de 17 donadores altruistas acudieron este lunes 15 de junio al Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) Número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al lograr una jornada conmemorativa exitosa en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre.
A la convocatoria lanzada por las autoridades se sumaron personal médico, administrativo y la ciudadanía en general, entre ellos el director de la unidad médica Gabriel Morales Espinoza, también destacó la participación del personal de Salud Municipal, encabezado por su directora, Viviana García Ruiz. Así como de la regidora Dora Alicia Ruelas Armenta y María Fernanda Moreno Flores, coordinadora de Proyectos de Infraestructura Social del Gobierno de la Ciudad, quienes acudieron al llamado para poner el ejemplo y visibilizar la importancia de revertir la tendencia de donación por mera reposición.
El día de hoy estamos realizando una campaña de donación altruista, derivado de los festejos del 14 de junio, que es el Día Mundial del Donante Altruista, Entonces, esta campaña de donación está destinada a captar aquellas personas que vengan a donar de manera altruista para que esa sangre sea en beneficio de pacientes que en ocasiones pues no tienen los donadores, señaló el Director del IMSS Nogales.
La importancia de la donación altruista es que podemos ir adelantándonos a un problema social que está ahí y está latente, todos podemos necesitar sangre y no sabemos qué tan rápido o qué tan repentino vaya a ser la necesidad, por eso es importante contar con un stock a nivel banco de sangre para, en caso de que alguien lo pueda necesitar, y que no tenga la facilidad de conseguir un donador, señaló la doctora Saraí Páez.
El proceso, que inició desde las 7:00 de la mañana, recibió tanto a ciudadanos que acudieron de forma independiente como a funcionarios municipales que cumplieron rigurosamente con los requisitos de salud, ayuno y evaluaciones serológicas para garantizar unidades 100% seguras contra padecimientos como VIH, Hepatitis y Chagas.
Las autoridades del IMSS reiteraron su agradecimiento a las y los participantes, al recordar que, aunque la jornada especial concluyó, el Banco de Sangre mantiene sus puertas abiertas de manera permanente para quienes deseen regalar vida en vísperas también de lo que será el Día Nacional del Donador Altruista el próximo 25 de agosto.