Más de cuatro décadas entre radiadores: La historia de trabajo y legado de “El Chuchi”

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Jesús Francisco Sánchez González ha dedicado más de 40 años al oficio de los radiadores en Nogales, una profesión que le permitió formar a su familia y construir un negocio basado en la honestidad, la confianza y el trabajo bien hecho

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/06/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 04:39 PM.