Mujer hospitalizada tras choque en Nogales; conductora detenida

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La afectada fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar tras el accidente, mientras que la presunta responsable quedó a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 04:31 PM.