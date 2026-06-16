Mujer hospitalizada tras choque en Nogales; conductora detenida

Una mujer tuvo que ser internada en el Hospital IMSS Bienestar luego de participar en un choque entre dos vehículos de donde la conductora responsable fue detenida por las autoridades en Nogales, Sonora.
Este accidente se registró a las 08:55 horas cuando elementos de tránsito municipal acudieron a la calle Tigres y calle de los Osos de la colonia Bella Vista donde reportaban un accidente de tránsito, tipo choque.
En el lugar tuvieron a la vista un vehículo de la marca Jeep Cherokee de color negro y una vagoneta de la marca Dodge Durango de color dorado los cuales presentaban daños, entrevistándose con Karina quien les manifestó que momentos antes al circular por la calle de los Tigres en su vehículo Dodge cuando de la calle de los Osos salió el vehículo Cherokee, el cual no realiza su alto.
Por tal motivo la vagoneta cortó su circulación provocando que lo impactara, señalando a la conductora responsable, por lo que procedieron a leerle sus derechos como persona detenida a la de nombre Yarizbeth "N" de 32 años.
Mientras que la afectada fue llevada al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorada con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo responsable fuera remolcado a los patios del corralón del C5.