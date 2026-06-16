Promueven cultura de paz y prevención del delito entre niñas y niños de la colonia Colosio

Niñas y niños que acuden al comedor comunitario “Samuel” en Nogales aprenden a prevenir delitos, fortalecer valores y colaborar con las acciones de la Jornada Permanente por la Paz como agentes de cambio en la colonia Luis Donaldo Colosio.
La participación activa de la ciudadanía en cada comunidad, junto con las instituciones, es fundamental para crear entornos seguros. Por ello, en la ciudad fronteriza, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su estrategia de prevención, beneficia a menores de edad con actividades que promueven la reconstrucción del tejido social.
El comedor comunitario, ubicado en el sector Luis Donaldo Colosio, es un espacio donde alrededor de 23 niñas, niños y adolescentes encuentran, además de alimentos, el acompañamiento de la red vecinal y la guía del personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
A través de talleres como “Mi Caja de Herramientas”, se trabajan temas como la autopercepción, la autoestima, la empatía, la comunicación asertiva y los valores, mediante dinámicas y pláticas orientadas a fortalecer su desarrollo socioemocional.
Al acercar contenidos preventivos a niñas, niños y adolescentes que viven en colonias focalizadas y entornos vulnerables, la Jornada les ofrece una red de apoyo, creando rutinas y espacios seguros que les permiten reducir factores de riesgo para su desarrollo, como la incertidumbre, el estrés crónico y la hipervigilancia.
Entre los temas que personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SSPC imparte durante las sesiones con las y los menores destacan: Prevención de violencias, fomento de valores, uso responsable de la línea 9-1-1 para reportar emergencias, denuncia anónima de delitos al 089.