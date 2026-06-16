Promueven cultura de paz y prevención del delito entre niñas y niños de la colonia Colosio

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A través de talleres y actividades formativas, menores que asisten al comedor comunitario “Samuel” fortalecen valores, habilidades socioemocionales y conocimientos para la prevención de conductas de riesgo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/06/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 05:01 PM.