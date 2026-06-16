Refuerza INE protocolos de Protección Civil en módulos de atención ciudadana

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y del personal administrativo, los módulos de atención fija del Instituto Nacional Electoral (INE) implementaron un programa integral de Protección Civil y seguridad ante posibles siniestros.
Ramón Alberto Juárez Carrillo, encargado de despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital 02, detalló que este esfuerzo consiste en una capacitación exhaustiva al personal operativo para saber cómo actuar frente a emergencias como incendios o sismos.
Es un paso muy importante que está realizando el Instituto Nacional Electoral en todos los módulos de atención ciudadana fijos, qué consiste, uno, en capacitar al personal para que sepan qué hacer en el momento en que se presenta una incidencia, hablamos de incendio, hablamos de temblor, hablamos de cualquier otra situación en la que tengamos, dijo
Es con la finalidad de dar un programa integral interno y poder hacer el registro correspondiente ante las autoridades estatales, nos visita mucha gente y el personal debe saber cómo conducirlas y auxiliarlas en caso de un siniestro, enfatizó Juárez Carrillo.