Refuerza INE protocolos de Protección Civil en módulos de atención ciudadana

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El organismo electoral implementó un programa integral de capacitación, brigadas internas y supervisión de instalaciones para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores ante posibles emergencias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/06/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 03:59 PM.