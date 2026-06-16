Reúne Show Cars 2026 a cientos de familias en el centro de Nogales

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La exhibición de vehículos clásicos, deportivos y de colección organizada por el Club Rotario Nogales Sonora A.C. congregó a la comunidad en una jornada de convivencia y recreación familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/06/2026 12:06 PM.
En Nogales y editada el 16/06/2026 12:22 PM.