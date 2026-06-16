Reúne Show Cars 2026 a cientos de familias en el centro de Nogales

Con una amplia participación ciudadana y en un ambiente familiar, la noche del sábado 13 de junio se llevó a cabo el evento Show Cars 2026, organizado por el Club Rotario Nogales Sonora A.C., en la calle Elías en Nogales, Sonora, donde cientos de nogalenses disfrutaron de una exhibición de vehículos clásicos, deportivos, modificados y de colección.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales realizó un recorrido por la exhibición, donde convivió con integrantes de clubes automovilísticos, familias asistentes, emprendedores, comerciantes y participantes, reconociendo la importancia de promover espacios de sana convivencia y recreación comunitaria.
Este tipo de eventos fortalecen la unión familiar, la participación ciudadana y la convivencia en espacios públicos. Nos da mucho gusto ver a tantas familias nogalenses disfrutando de una actividad gratuita, segura y organizada con mucho entusiasmo, expresó el alcalde.
Durante la actividad, las autoridades invitadas realizaron un recorrido por las distintas áreas de exhibición, lo que permitió una interacción más cercana con los participantes, además de llevar a cabo la entrega de reconocimientos a los clubes automovilísticos que formaron parte de esta edición.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales agradeció al Club Rotario Nogales Sonora A.C. y a su presidente, Víctor Hugo Serrano Avilez, por impulsar actividades que contribuyen al fortalecimiento del tejido social y generan espacios de convivencia para la comunidad.
Reconocemos el esfuerzo del Club Rotario Nogales Sonora A.C. por organizar este evento que reunió a cientos de personas. Cuando sociedad civil, clubes y ciudadanía participan, Nogales se fortalece y se construyen mejores espacios para nuestras familias, señaló.
Estamos muy agradecidos con la respuesta de la ciudadanía, de los clubes participantes y de las autoridades que nos acompañaron. Este evento fue pensado para las familias nogalenses, para que pudieran disfrutar de una noche de convivencia, admirar los vehículos y compartir en comunidad, manifestó.