Amplían descuentos en predial y lanzan tómbola con premios por el Día del Padre en Nogales

La Tesorería Municipal mantendrá vigente hasta el sábado 20 de junio el programa de descuentos del 40% en el pago del impuesto predial y del 75% en recargos, además de la posibilidad de que los contribuyentes participen en la “Tómbola Futbolera”, organizada con motivo del Día del Papá Futbolero.
La titular de la Tesorería Municipal, Julia Patricia Huerta Rivera, informó que este programa se puso en marcha luego del éxito obtenido el año pasado, con el objetivo de apoyar la economía de las familias nogalenses e incentivar a la ciudadanía a ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones.
Invitamos a todos los papás a que acudan a pagar su impuesto predial y se pongan al corriente; también a quienes ya cumplieron con su pago, los invitamos a participar en la Tómbola Futbolera, donde podrán llevarse alguno de los muchos regalos que tendremos, expresó Huerta Rivera.
La funcionaria precisó que las y los contribuyentes que acudan a pagar su impuesto predial podrán acceder al 40% de descuento en el pago y al 75% de descuento en recargos, por lo que reiteró la invitación a aprovechar este beneficio.
Finalmente, recordó que tanto los descuentos como la promoción de la Tómbola Futbolera estarán vigentes hasta el sábado 20 de junio y aplican únicamente en el impuesto predial.