Amplían descuentos en predial y lanzan tómbola con premios por el Día del Padre en Nogales

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La Tesorería Municipal mantendrá hasta el 20 de junio rebajas del 40% en impuesto predial y 75% en recargos, además de una promoción que premiará a contribuyentes con artículos y regalos con temática futbolera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/06/2026 12:59 PM.
En Nogales y editada el 17/06/2026 01:02 PM.