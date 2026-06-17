Amplían operativo en Nogales para localizar a Nancy Guthrie, ciudadana estadounidense de 84 años

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Autoridades de los tres niveles de gobierno, colectivos y voluntarios participaron en un operativo especial en Nogales, Sonora, para dar seguimiento al caso de Nancy Guthrie, desaparecida desde enero pasado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/06/2026 03:35 PM.
En Nogales y editada el 17/06/2026 04:33 PM.