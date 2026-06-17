Amplían operativo en Nogales para localizar a Nancy Guthrie, ciudadana estadounidense de 84 años

Con un despliegue operativo que unió a los tres niveles de gobierno, corporaciones de seguridad, colectivos y la sociedad civil, se llevó a cabo la tercera jornada de búsqueda especial en el paraje conocido como “Mariposas”, en un esfuerzo por localizar a la señora Nancy Guthrie, de 84 años, ciudadana estadounidense desaparecida a principios de año.
De acuerdo con las investigaciones e indicios recabados, se presume que la mujer de la tercera edad, quien fue sustraída de su domicilio en Tucson, Arizona, entre el 31 de enero y el 1 de febrero pasados, pudo haber sido sepultada en una fosa clandestina en esta zona fronteriza del lado mexicano.
Para esto se desarrolló un despliegue interinstitucional y ciudadano, con la premisa que el operativo de este miércoles destacó por la integración de altos mandos y un fuerte dispositivo de seguridad, al sumarse al esfuerzo convocado por Ramona Ayala Ortiz, líder del colectivo Buscando Corazones Nogales, la vice fiscal de la Fiscalía General de Justicia en Sonora Alicia Martínez, el Delegado con sede en Nogales Roberto Tapia Valdez y Dante Noel Talavera Nieblas, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora.
Para garantizar la seguridad perimetral y apoyar en las labores de rastreo, el operativo contó con la custodia y participación activa de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como efectivos de la Policía Estatal y Policía Municipal.
Destaca además el apoyo de la sociedad civil, decenas de voluntarios y un grupo de estudiantes de la carrera de Criminología de una universidad privada local se unieron a las cuadrillas de búsqueda, aportando tanto esfuerzo físico como conocimientos técnicos al peinado de la zona.
Las autoridades han reiterado su compromiso de no claudicar en las investigaciones y de mantener el canal de colaboración binacional, dado que el origen de la privación ilegal de la libertad ocurrió en territorio estadounidense.
El colectivo Buscando Corazones Nogales enfatizó que las labores de prospección continuarán, al mantener viva la exigencia de justicia y el derecho de la víctima a regresar con los suyos, bajo la consigna inquebrantable de la organización “los buscamos a todos”.
Con la premisa que el dolor de una desaparición no conoce límites territoriales, pero afortunadamente, la solidaridad y la esperanza tampoco, de ahí que hoy, los indicios han trazado un camino doloroso al sur de Nogales, guiando los pasos hasta Nogales, Sonora.
Señalaron que la señora Nancy no es una estadística, es la historia de una vida entera, es familia, es una mujer que merece ser encontrada y devuelta a los suyos para tener la paz y la dignidad que le corresponden, de ahí que, a quienes escarban la tierra hoy, su labor es el acto de amor más grande que la humanidad puede presenciar, donde cada pala que toque la tierra en “Mariposas” sea un paso más hacia la verdad y que la señora Nancy Guthrie regrese a casa.