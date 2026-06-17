Inician trabajos de urbanización en territorio de la Tribu Lipan Apache en Nogales

...

Tras casi tres años de gestiones, comenzaron las labores de nivelación de caminos que prepararán la llegada de servicios básicos y obras de infraestructura para decenas de familias de la comunidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/06/2026 11:51 AM.
En Nogales y editada el 17/06/2026 11:53 AM.