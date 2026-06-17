Inician trabajos de urbanización en territorio de la Tribu Lipan Apache en Nogales

Después de casi 3 años de gestión y espera, los trabajos de urbanización ya son una realidad en el territorio de la Tribu Lipan Apache en la frontera de Nogales, Sonora, tras iniciar la nivelación de sus caminos, lo que servirá como preparación para la llegada de los servicios básicos a una zona cuyas vialidades ya fueron incorporadas oficialmente al municipio.
Joel Cabral Cruz, gobernador tradicional de la tribu, mencionó que las labores de raspado permitirán el acceso seguro para un programa integral de acondicionamiento, lo que representa un avance importante para las decenas de familias; además, reconoció que la colaboración con el Ayuntamiento de Nogales ha sido gran parte de lo que ha hecho esto posible, poniendo en marcha proyectos que transformarán la calidad de vida de las familias.
Fíjate que después de tanto tiempo que estuvimos esperando, por fin el día de hoy tuvimos raspado de nuestras calles, las cuales las calles ya están donadas al Ayuntamiento por parte de Cabildo, ya somos parte de Nogales. (...) Gracias al apoyo del ingeniero Gim, gracias al apoyo de Jesús Soto; de Gabriel, su asistente y de las personas que están encargadas de la maquinaria, del chofer, los mecánicos, porque la máquina estaba descompuesta, pero por fin, mi hermano, por fin… por fin se nos hizo justicia en nuestro terreno, comentó el gobernador tribal.
El proyecto ya está aprobado, el proyecto para los que son los caminos artesanales ya nos dijeron que sí, que sí calificamos nosotros. Y todo eso viene junto con y es completa y absolutamente gratis para la comunidad, manifestó.