Instalan paso peatonal provisional en Nogales con acero reciclado del puente

Con el propósito de facilitar el tránsito de las personas que cruzan el arroyo de la avenida Tecnológico, justo en el área donde se realizan los trabajos de construcción del nuevo puente ubicado en el crucero con la avenida De los Maestros en Nogales, Sonora, quedó concluida la instalación de un paso peatonal provisional.
El titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Nogales, Jorge Medina Esqueda, informó que, durante una visita realizada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales a la obra, una vecina del sector solicitó la habilitación de un paso que permitiera a las personas cruzar de manera más segura por el lugar.
Con material de acero del antiguo puente de metal que se está demoliendo, se construyó este paso peatonal provisional, que será de gran apoyo para la gente que vive en este sector, así como para estudiantes del Instituto Tecnológico de Nogales, explicó.
En la construcción de este pasillo de acero se utilizó material retirado del antiguo puente de fierro, por lo que no afecta el recurso asignado para la obra de modernización, resaltó.