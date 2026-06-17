Instalan paso peatonal provisional en Nogales con acero reciclado del puente

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La estructura temporal fue construida con material reciclado del antiguo puente metálico para facilitar el cruce seguro de vecinos y estudiantes mientras avanzan los trabajos de modernización

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/06/2026 01:06 PM.
En Nogales y editada el 17/06/2026 01:12 PM.