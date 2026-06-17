Proyectan puentes y nuevas vialidades por crecimiento habitacional al poniente de Nogales

El cercano desarrollo de más de mil viviendas al poniente de Nogales, Sonora, traerá consigo acciones puntuales de infraestructura vial, proyectando la creación de puentes y nuevas rutas para desahogar el ya congestionado tráfico del sector, por lo que estas obras buscan anticiparse al impacto que generará el aumento poblacional en zonas que actualmente sufren de embotellamientos severos, sobre todo en las horas pico.
Para hacer frente a lo que pudiera ser una problemática en la zona de Pueblitos y la calle Mariano Monteverde, autoridades municipales y desarrolladores privados ya estructuran un plan integral de conectividad; sobre esto Jorge Medina Esqueda, secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, confirmó que existen proyectos clave para enlazar puntos estratégicos y habilitar salidas naturales de manera eficiente.
El año pasado cuando se iniciaron con las pláticas de la construcción de alrededor de 1,060 casas de bienestar ahí en esa área. Sí, las indicaciones del ingeniero Juan Gim fue que no nomás viéramos el tema ese de la construcción de las casas, sino que también trabajáramos en rutas de conectividad, de movilidad en los diferentes sectores o en las diferentes calles principales, mencionó Medina.
Además de usar el bulevar Pueblitos como salida principal de las futuras familias, la estrategia de movilidad contempla trazar ejes desde el bulevar El Greco hacia la calle Chimeneas y desde la colonia Las Torres hasta el periférico Luis Donaldo Colosio, por el circuito Los Mayos, además de que se mantienen gestiones continuas con los constructores para que concluyan en el corto plazo el bulevar Pueblitos.
Ayudaría en gran parte para resolver la movilidad en esa área. Por una parte, pues sigue aumentando la cantidad de vehículos que tenemos aquí en nuestra ciudad y eso es bueno, pero también debemos nosotros de continuar buscando rehabilitar las superficies de rodamiento y también buscar vías nuevas de conectividad en las diferentes colonias, indicó.