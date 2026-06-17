Proyectan puentes y nuevas vialidades por crecimiento habitacional al poniente de Nogales

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Autoridades municipales y desarrolladores preparan obras de conectividad para mitigar el impacto vial que generará la construcción de más de mil viviendas en una de las zonas con mayor congestionamiento de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/06/2026 01:17 PM.
En Nogales y editada el 17/06/2026 01:21 PM.