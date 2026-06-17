Tandeos permanentes en Nogales: Ya no habrá agua las 24 horas en varias zonas

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La disminución de los niveles en los mantos acuíferos llevó a OOMAPAS a implementar medidas permanentes de distribución de agua para prevenir una crisis de desabasto en la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 17/06/2026 12:43 PM.
En Nogales y editada el 17/06/2026 12:52 PM.