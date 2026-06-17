Tandeos permanentes en Nogales: Ya no habrá agua las 24 horas en varias zonas

El estrés hídrico y la disminución de los niveles en los mantos acuíferos han obligado a implementar tandeos en diversos sectores de Nogales, eliminando en un futuro definitivamente el suministro de 24 horas en algunas zonas de la frontera que aún lo mantienen.
Estas medidas preventivas buscan evitar una crisis de desabasto mayor mientras se esperan lluvias de la temporada, pero será permanente de acuerdo con el director de OOMAPAS, Leonardo Sandoval, quien detalló que se han establecido mesas de diálogo con los vecinos de las zonas que serán afectadas, en donde se tendrá suficiente presión por un espacio de 4 a 6 horas para llenar sus recipientes.
Estamos aplicando un tandeo, ese tandeo pues obviamente hay personas que tenían en ese sector 24 horas el suministro; ya no es posible, tenemos que cuidar los mantos, los mantos se acaban, ya hemos tenido el barrido o que se nos han secado algunos pozos, sobre todo en la sección de Nuevo Nogales y Villa Sonora, comentó Sandoval.
Para esta situación, el organismo se ha comprometido a mantener la cercanía y brindar información técnica a los usuarios sobre el correcto funcionamiento de sus equipos de almacenamiento, además de que los tandeos podrán extenderse a otras zonas de la ciudad en donde actualmente tienen servicio las 24 horas, pero carecen de infraestructura para almacenar agua en sus hogares.
O sea tenemos una disminución de los mantos importante, significativa. Entonces hay que tomar medidas antes, no después, entonces tenemos que ser conscientes en ese sentido y como dicen, o todos coludos o todos rabones. Pues si en la mayor parte de la ciudad tenemos tandeos, un día sí, un día no, hay lugares que sí tenemos que, dos días no y un día sí, no queremos llegar a ese extremo, entonces tenemos que hacerlo para todos, indicó el ingeniero.